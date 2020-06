Destapada la lluna de mel de luxe de Felip VI i Letizia, finançada per Joan Carles I i una empresa: tres continents i mig milió d'euros

Jordània, Cambodja, Fiji, Samoa, els Estats Units i Mèxic. Aquesta va ser la ruta de la lluna de mel de Felip VI i la reina Letizia en 2004 com a jovençans, un viatge valorat en mig milió d'euros després de les noces a la catedral de l'Almudena.



Sota els pseudònims de senyor i senyora Smith, els actuals monarques van recórrer el món en un viatge del qual el diari The Telegraph ha destapat alguns dels seus secrets més cridaners. Alguns dels dispendis, per exemple, superen els 30.000 dòlars.

Aquests diners va anar a parar a un complex establert a una illa de Fiji, on per només cinc nits, el rei d'Espanya va gastar 33.000 dòlars.



El finançament de l'idíl·lic va ser a càrrec de Joan Carles I, mentre que una part del viatge va ser pagat per l'empresa Navilot, de la qual és propietari l'empresari català Josep Cusí, de 86 anys, "soci de Joan Carles des de principis de la dècada de 1970", apunta el mitjà britànic.



Dels 467.000 dòlars de la despesa final de la lluna de mel, 269.000 van ser dipositats per l'empresa a càrrec de Cusí, al qual The Telegraph relaciona amb Jordi Pujol Ferrusola.

L'herència de Joan Carles I

Felip VI va retirar a Joan Carles l'assignació pública de 194.232 euros de la qual gaudia en qualitat d'emèrit un dia després que es destapés que el seu pare és beneficiari d'una societat offshore creada el 2008 per rebre una donació milionària de l'Aràbia Saudita.



A més, Felip VI renunciava a l'herència que li correspongués per ser fill de Joan Carles I, rebuig que està expressament prohibit pel Codi Civil. Aquest comunicat va suposar una bomba informativa i només de la seva lectura detallada es conclou que Felip VI té intenció de renunciar a l'herència, que és com no anunciar res perquè encara no ha arribat aquest futurible.



Actualment, la Fiscalia del Tribunal Suprem ha assumit la investigació a Joan Carles I per l'AVE a la Meca, després de ser acusat per la princesa Corinna el 2018 d'haver cobrat 80 milions d'euros de comissió per la licitació del tren a la ciutat santa de l'Islam.