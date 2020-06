Detecten el coronavirus en aigües residuals recollides a Barcelona el març del 2019

Un estudi liderat per la Universitat de Barcelona (UB) ha detectat la presència del SARS-CoV-2 en mostres d'aigües residuals de Barcelona del 12 de març del 2019. Els resultats de la recerca, publicats al repositori medRxiv, indicarien que la infecció estava present molt abans que es tingués constància de qualsevol cas de la Covid-19, segons ha informat el centre universitari.



La recerca s'emmarca en el projecte de vigilància sentinella del virus amb l'objectiu de detectar-lo en les aigües residuals i facilitar l'adopció de mesures immediates. Els resultats responen a l'anàlisi de mostres congelades, on ja es va detectar el virus el 15 de gener d'enguany però també en una mostra del març del 2019, tot i que en nivells "molt baixos".



Tot i que la Covid-19 és una malaltia respiratòria, s'ha demostrat que hi ha grans quantitats de genoma del coronavirus a les femtes, que posteriorment arriben a les aigües residuals. Això fa que l'epidemiologia basada en aigües residuals sigui una potencial eina d'alerta precoç de la circulació del virus en la població, especialment important tenint en compte les xifres de persones asimptomàtiques o presimptomàtiques.

Des del 13 d'abril, els investigadors han analitzat setmanalment mostres obtingudes a dues grans plantes de tractament d'aigües residuals de Barcelona. El catedràtic de la Facultat de Biologia de la UB i coordinador del treball, Albert Bosch, ha explicat que els nivells del genoma del SARS-CoV-2 van coincidir "clarament" amb l'evolució dels casos de covid-19 en la població.

Abans d'aques estudi, ja s'havien detectat restes del virus el 15 de gener, molt abans dels primers casos oficials a Barcelona

Posteriorment, els investigadors van analitzar mostres congelades dels mesos anteriors a l'inici del mostreig sistemàtic. Aquestes anàlisis van revelar la creixent aparició de genomes SARS-CoV-2 entre principis de gener i principis de març d'aquest any, avançant la cronologia sobre l'arribada del coronavirus a l'Estat. El 15 de gener ja es detectava la presència de virus, 41 dies abans de la declaració del primer cas, que es va notificar el 25 de febrer.



Els investigadors han apuntat que els resultats evidencien la validesa anticipatòria de la vigilància de les aigües residuals. Bosch ha afirmat que els infectats per Covid-19 podrien haver estat assignats erròniament com a diagnòstics de grip comuna en l'atenció primària, "contribuint a al transmissió comunitària abans que es prenguessin mesures de salut pública". El també president de la Societat Espanyola de Virologia, ha afirmat que en el cas concret de Barcelona "haver detectat la difusió del SARS-CoV-2 amb un mes d'anticipació hauria permès una millor resposta a la pandèmia".

Nivells baixos

Aquests resultats van impulsar els investigadors a analitzar algunes mostres congelades entre el gener del 2018 i el desembre del 2019 i va ser quan van detectar presència de genomes de SARS-CoV-2 en aigües del març del 2019. "Totes les mostres van resultar negatives a la presència de genomes de SARS-CoV-2 a excepció del 12 de març del 2019, on els nivells de SARS-CoV-2 eren molt baixos però van donar clarament positiu per PCR i, a més, emprant dues dianes diferents", ha explicat l'investigador.



Ha afegit que Barcelona rep molts visitants i ha considerat "més que probable" que una situació semblant s'hagi donat en altres llocs del món. "Atès que la majoria de casos de Covid-19 mostren una simptomatologia semblant a la grip, els primers devien quedar emmascarats com a casos de grip sense diagnosticar", ha conclòs.