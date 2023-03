Detingut un guia del Museu de Badalona per agredir sexualment quatre nenes

Nova agressió sexual a Badalona. Els Mossos d'Esquadra han detingut un treballador del Museu de Badalona per agredir sexualment quatre nenes, segons ha avançat La Vanguardia. El rotatiu relata que l'home, que va ser detingut dimarts, hauria fet tocaments a quatre alumnes d'una escola d'Arenys de Munt que estaven visitant el centre cultural en el marc d'una excursió.

La directora del museu, Margarida Abras, ha explicat en declaracions a Europa Press que l'investigat no és personal intern del museu, sinó un treballador extern de l'empresa que va guanyar la licitació per fer les visites. L'empresa s'ha posat en contacte amb el centre cultural i han acordat de manera cautelar que el presumpte autor no faci més visites fins que la investigació de la policia aclareixi els fets. Està previst que el detingut passi a disposició judicial aquest dimecres.

En un comunicat divulgat per l'Ajuntament de Badalona, el Museu ha condemnat aquestes presumptes agressions sexuals. "Ens posem al costat de la comunitat educativa, víctimes, famílies i entorn més proper per a tot allò que necessitin".

Tres noves agressions al Màgic de Badalona

Paral·lelament, els Mossos investiguen tres noves agressions sexuals al centre comercial Màgic Badalona. Aquests tres casos se sumen al d'una nena d'11 anys que va denunciar haver estat víctima d'una violació grupal per part de diversos adolescents que l'havien tancat en uns lavabos del centre comercial a finals de l'any passat.

En una roda de premsa celebrada aquest dimecres a l'exterior del Centre Comercial Màgic, Teresa Prades, mare d'una de les denunciants, ha lamentat que fins ara les víctimes s'han sentit "maltractades" i "oblidades" i que a moltes d'elles els ha costat molt fer el pas d'explicar el seu cas per un sentiment de "culpa" i "vergonya" i per por a que "no se les cregués".

Prades ha denunciat que els lavabos del Màgic són "la cova de la impunitat" i que poden haver-hi molts més casos dels denunciats. És per això que, junt amb d'altres mares, han creat un comitè per ajudar a totes aquelles noies que hagin patit algun tipus d'agressió i que no se senten amb forces de donar el pas per demanar ajuda i denunciar els fets.

Més seguretat

Representants del Centre Comercial Màgic asseguren que en tenir coneixement de les agressions es van posar a treballar amb els cossos de seguretat, Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana, i l'Ajuntament per millorar la seguretat del centre. En aquest sentit, a banda de reclamar més patrullatge, apunten que han modificat l'orientació de les càmeres de seguretat i han implementat diversos protocols d'actuació específics amb els vigilants de seguretat.

L'alcalde de Badalona, Rubén Guijarro, ha explicat que han augmentat la seguretat a l'interior i exterior del centre comercial. "Hem reforçat la vigilància als lavabos, la Guàrdia Urbana fa patrullatge al centre i des de Mossos fan seguiment als menors identificats", ha concretat. Alhora, el consistori manté la voluntat de personar-se com a acusació popular per defensar aquests casos de víctimes d'agressió sexual.