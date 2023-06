Detingut un home per l'assassinat de la seva dona a Cornellà del Llobregat

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest diumenge un home de 34 anys pel presumpte assassinat de la seva dona a Cornellà del Llobregat (Baix Llobregat). L'incident s'ha produït al voltant de les 2:30 h de la matinada en un pis del número 23 del carrer Cornellà Modern, al barri de la Gavarra.

Segons ha avançat la periodista Anna Punsí i ha confirmat l'ACN, la víctima ha rebut múltiples ganivetades, ha quedat molt malferida i ha mort al lloc dels fets malgrat els esforços dels efectius dels Mossos i del SEM per reanimar-la.

Els efectius dels Mossos i del SEM no han pogut reanimar-la

El presumpte assassí ha estat detingut en el mateix domicili on, segons han explicat els veïns, hi conviuen diverses famílies i la parella vivia en una habitació rellogada amb una filla de dos anys. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha informat que no consten antecedents judicials per denúncies entre la parella.



El jutjat de guàrdia de Cornellà ha fet aquesta matinada l'aixecament del cadàver i la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos ja ha començat a investigar per resoldre el succés. La causa serà instruïda pel jutjat de violència contra la dona del municipi.

Feminicidis i violència de gènere

D'acord amb les dades de l'Institut Català de les Dones, enguany s'han registrat un total de 4 feminicidis de gener a maig a Catalunya, el 100% dels casos perpetrats per la parella. Si tirem enrere fins a l'any en què es van recollir les primeres dades, el còmput total puja a 117 feminicidis de 2012 a 2023.

Les dones que pateixen situacions de violència tenen a la seva disposició un servei d'atenció permanent al número 900 900 120, gratuït i confidencial.