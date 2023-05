Les denúncies per violències sexuals augmenten gairebé un 20% respecte el 2022

Les violències sexuals estan en el focus des de fa temps. En el que portem d'any, els Mossos d'Esquadra han rebut un 19% més de denúncies que en el mateix període del 2022, tot i que tan sols el 14% es deuen a fets que han passat en l'oci nocturn. A més, el 60% dels agressors són coneguts. Tot i l'"augment sostingut" de denúncies, el cos recorda que prop del 80% de casos no es notifiquen a la policia.

Prop del 80% de casos no es denuncien

Són dades del Gabinet contra les violències sexuals, que s'ha reunit aquest dimarts presidit pel conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena. Des del juny passat, el cos compta amb un pla específic per fer front a les violències sexuals en l'àmbit de l'oci nocturn que ara ampliaran amb accions en el lleure, l'escola, l'entorn digital i dins la família.



En total, de gener a maig els Mossos han tingut constància de 180 denúncies en l'oci nocturn, majoritàriament per tocaments, i ha identificat 99 agressors. Menys del 30% de víctimes estaven en situació de vulnerabilitat pel consum d'alcohol o drogues i tan sols hi va haver dos casos de submissió química.

Només un 3% s'atribueixen a depredadors sexuals

Els Mossos destaquen que la majoria d'agressors són coneguts i que per tant el delicte té lloc en un entorn que la víctima considera segur. Només el 3% de denúncies s'atribueixen a depredadors sexuals, és a dir, aquells agressors que de manera sistemàtica aborden víctimes desconegudes amb premeditació.

Les violacions en grup representen el 4% de denúncies i en el 60% de casos la víctima coneix almenys un dels agressors. Només sis casos del total de denunciats, un 0,5%, ha sigut per part de menors.



Els Mossos han anunciat la creació d'una àrea específica per fer front a aquestes violències, l'Àrea Central d'Agressions Sexuals. El 2020 es va impulsar la Unitat Central d'Agressions Sexuals i aquest canvi permetrà aprofundir més en l'especialització i l'atenció centrada en la víctima per evitar la revictimització, segons el cos.

1.000 agressors investigats

En total, hi ha hagut 1.487 víctimes ateses pels Mossos per violència sexual, gairebé el 90%, dones. Un 38% eren menors. Dels 1.000 agressors investigats, el 95% són homes. Un 12% són menors, una dada que suposa un 3% menys que el 2022.

El 38% de víctimes són menors, davant del 12% d'agressors

La meitat dels casos denunciats van tenir lloc a un domicili, el 20%, al carrer, i només el 6% en els locals d'oci, on la formació del personal ha contribuït a una detecció més ràpida i més acompanyament a la víctima.



Els caps de setmana és quan es concentren més casos (51%), així com al matí, de 7 a 15 hores (39%). A la nit passen el 32% de fets denunciats. Pel que fa a l'àmbit geògrafic, el 70% passen a l'àrea metropolitana.



Tres de cada deu casos s'han donat en l'àmbit de la parella o de la família. En aquest cas, una de cada deu víctimes són menors, mentre que la majoria d'agressors són adults i el 40% tenen antecedents.