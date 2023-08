Els Mossos d'Esquadra han detingut un pedòfil que gravava imatges de menors despullats en una platja de Palamós (Baix Empordà). L'home feia servir una càmera de vídeo de la mida d'un gra d'arròs que portava dissimulada a la cremallera de la seva motxilla.

Els agents el van atrapar després que un avi sorprengués l'arrestat enregistrant imatges, el passat 6 d'agost a la tarda. Va explicar que havia sorprès el fugitiu gravant imatges dels seus nets menors d'edat mentre s'estaven banyant a la platja sense els banyadors.

Tot i que l'home va intentar fugir corrents, els agents de la policia catalana el van poder atrapar. Quan van escorcollar la motxilla del sospitós, van comprovar com portava la càmera de vídeo, així com un suport per al dispositiu.

Davant d'això, els mossos van detenir l'home de 63 anys, originari d'un país europeu. Després d'arrestar-lo, els agents policials d'investigació de la Bisbal d'Empordà van fer una entrada i escorcoll a l'habitació de l'hotel on el sospitós s'allotjava.

Van comprovar com al material electrònic amb arxius de vídeo i imatges hi apareixien menors d'edat nus. En concret, els agents van veure com hi apareixien primers plans d'infants, i que el sospitós els havia enregistrat de manera intencionada per a finalitats pornogràfiques.

El detingut va passar a disposició judicial el 8 d'agost davant el jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de la Bisbal d'Empordà. Se l'acusa d'un delicte de pornografia de menors.