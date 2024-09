Deu trams de camins de ronda per recórrer el litoral català aquest estiu

Una de les millors maneres de descobrir el litoral català és a peu, a través dels camins de ronda que voregen tota la costa, des de l'Empodrà fins al delta de l'Ebre. Cales precioses, boscos de pins i pobles costaners... Són diversos els elements que fan d'aquests senders, l'activitat ideal per fugir de la massificació de les platges i cales.

Girona és la província més coneguda per gaudir d'aquests senders, però el cert és que més enllà de la Costa Brava trobem la costa barcelonina i tarragonina, que també tenen un bon grapat de camins que voregen el mar. Si t'agrada el senderisme, pots trobar camins a localitats com Begur, Pals, Platja d'Aro, Cadaqués, Sitges, l'Ametlla de Mar i Altafulla, entre d'altres. Et proposem 10 trams de camins de ronda per recórrer el litoral català el que queda d'estiu.

Camí de ronda entre l'Almadrava i la Cala Montjoi

La ruta comença al Parc Natural del Cap de Creus. Seguint el relleu de la costa arribareu a Punta Falconera, on hi ha un mirador a la badia de Roses excepcional. Baixeu a la primera cala, Cala del Lledó, i continueu l'itinerari per diverses cales més entre pins i alzines. També passareu pel Cap Trencat, el Cap Blanc i el Cap Norfeu, el més oriental del Cap de Creus, que estarà present fins arribar a Cala Montjoi. Passareu per penya-segats, roques escarpades, cales solitàries i vegetació de pineda, ideal per refrescar-se a l'estiu.



Aiguablava - Begur - Pals

La Costa Brava és la més coneguda pels senderistes amants dels camins de Ronda. I amb raó. El paisatge i els diferents recorreguts s'ho valen. Seguim amb una ruta fàcil, de cinc quilòmetres: Aiguablava - Begur - Pals. És el tram més popular de tots, però el cert és que ens permet conèixer algunes de les millors cales de la Costa Brava. El punt de partida és a la platja d'en Malaret, al costat de la d'Aiguablava, i acaba a la platja del Racó, a tocar de Pals. El camí és accessible i permet accedir a diferents platges a través d'escales, com la de n'Estàsia. El recorregut voreja les cales de Begur i s'endinsa en els arbres passant per cales com la de sa Riera, Illa Roja o Roca Negra fins a arribar a la cala d'Aiguafreda.



Accés a la cala de l'Illa Roja de Begur. — ACN

S'Agaró - Sa Conca (Platja d'Aro)

Seguim amb el camí de Ronda que comença a una de les platges més belles de la Costa Brava: s'Agaró, a Sant Pol de Mar. El recorregut és de 6,5 quilòmetres i pel camí hi trobareu la cala Pedrosa i la cala sa Conca, on us podreu aturar a contemplar el Mediterrani des del mirador. El camí d'aquest tram és força accessible i és ideal per fer amb nens.

De Calella de Palafrugell a Tamariu

Són aproximadament 7 km amb un desnivell assequible. Perfecte per tenir temps de marge i gaudir d'indrets com el far de Sant Sebastià, un mirador a 170 metres sobre el nivell del mar amb una de les vistes més fascinants de la Costa Brava. La baixada del penya-segat segueix per un entorn boscós i rural. Et podràs fer un bany a la cala Pedrosa, a la platja dels Lliris o en alguna de les nombroses cales a tocar de Tamariu, una tranquil·la localitat plena de racons amb encant.

Palamós - Calella de Palafrugell

Acabem la zona de la Costa Brava amb un dels trams de camins de Ronda més bonics, entre les platges de Palamós i les de Calella de Palafrugell. La ruta comença a la platja de la Fosca de Palamós, on hi ha les ruïnes del castell de Sant Esteve i on es poden practicar esports com paddle surf.

Pel camí trobareu indrets com la platja verge de Castell, on el recorregut s'enfila fins a les ruïnes d'un poblat ibèric. Des d'aquí dalt es pot veue la roca Foradada, per on passen embarcacions petites. La ruta segueix per la cala Canyers, la cala dels Corbs, la cala Estreta, el cap de Plans i la cala del Crit. Tot seguit es puja fins a Cap Roig, i després es baixa fins a la platja del Golfet, de Calella de Palafrugell. En total, la distància és d'11 quilòmetres.

L'Ametlla de Mar - l'Ampolla

Comencem pel sud del país, concretament a l'Ametlla de Mar (Baix Ebre), des d'on comença el tram de camí de Ronda fins a l'Ampolla. El punt de partida de la ruta és el GR-92 en direcció sud, a la platja de l'Alguer, on s'arriba des del passeig marítim de l'Ametlla de Mar.

El recorregut, de 16 quilòmetres i cinc hores de duració, és rocós, ple de ports naturals i cales verges. Pel camí encara s'hi observen nius de metralladores i, fins i tot, un búnquer de la Guerra Civil construït per l'exèrcit republicà. També passa per l'espai del cap de Santes Creus i la desembocadura del torrent de l'Estany.



La cala Forn de L'Ametlla de Mar. — Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona

Roda de Berà - Roc de Sant Gaietà

Amb només tres quilòmetres de recorregut, és ideal per fer amb nens. Comença a l'ermita de Roda, que es troba a dalt d'un turó, i ressegueix la costa des del passeig Marítim de Roda de Berà fins arribar a Roc de Sant Gaietà, un petit nucli que pertany al mateix municipi amb carrerons estrets i unes vistes del Mediterrani úniques.

Camí de ronda per Salou

Després d'uns mesos d'estiu molt intensos, al setembre arriba la calma a Salou, una població que darrere de la seva faceta més turística amaga un encant molt especial. Per això et recomanem el Camí de ronda que passa per aquesta vila amb tradició marítima del Tarragonès. Es tracta d'un tram del GR92. És molt assequible per a famílies que volen passar un diumenge a l'aire lliure. En total, són poc més de 5 quilòmetres, des de la zona de Pilons, en ple nucli turístic, fins a Replanells, al Cap de Salou. El passeig descobreix diverses panoràmiques: des de Pilons, el sender es dirigeix al sud i passa per la platja d'Els Capellans, on es poden veure les restes de l'antic Llatzeret, construït el 1829.

El recorregut continua per la cala Llenguadets, des d'on es poden observar els búnquers construïts durant la Guerra Civil. L'últim tram correspon a la Platja Llarga. Tot i que el camí arriba a una alçada màxima de 77 metres respecte el nivell del mar, amb trams que tenen una petita dificultat, la major part és practicable per a tothom.

Altafulla - Torredembarra

Altafulla (Tarragonès) és sens dubte una de les viles amb més encant de la Costa Daurada. Té un nucli autèntic, amb aires medievals, restes arqueològiques de l'època romana i platges d'aigua cristal·lina. També és el punt d'inici d'un altre camí de Ronda que arriba fins a Torredembarra. El punt d'inici de la ruta és la platja d'Altafulla, on val la pena visitar la vil·la romana dels Munts abans de començar a caminar. Passada la platja de la Móra entrem al bosc de la Marquesa.

Altafulla. — Wikimedia Commons

Es tracta d'un tram salvatge, amb les platges naturals, com la cala dels Becs i la cala Fonda, i penya-segats rocosos durant tot el recorregut. Passa per gairebé totes les platges de Tarragona: la Llarga, la del Miracle, la dels Capellans, la Savinos i l'Arrabassada. Acaba al Passeig Marítim de Torredembarra i la distància total és de 4,6 km.



Sitges - Vilanova i la Geltrú

Acabem amb un camí de Ronda de la costa barcelonina. Comença a a la platja de Sant Sebastià de Sitges i acaba a Vilanova i la Geltrú. El recorregut és fàcil, d'uns nou quilòmetres, i passa pel sender GR-92. Durant la ruta podreu descobrir cales i puntes de roca com la punta de les Coves, la platja de l'Home Mort, la punta de la Desenrocada, la cala dels Gegants, la cala dels Colls o el dic de Llevant. Al final de la ruta arribareu al Xalet de la Sal i veureu el far de Vilanova i la Geltrú, l'actual Museu del Mar.