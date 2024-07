Vuit de les cales i platges més boniques i accessibles de la Costa Brava per visitar aquest estiu

Una de les joies del turisme a Catalunya és sens dubte la Costa Brava. És un dels destins preferits dels catalans, però el cert és que encara conserva racons verges que ben pocs han explorat, com cales i platges allunyades de les poblacions. La majoria són paratges on només es pot arribar vorejant el mar a través del sender GR 92. De sorra o de pedres, envoltades de roques i penya-segats, amb aigües cristal·lines de color turquesa al més pur estil mallorquí o menorquí, des de Lloret de Mar fins a Portbou, us proposem vuit cales per enamorar-se de la Costa Brava.



Cala Tavallera (Port de la Selva)

Al particular Finisterre de la Costa Brava hi trobem la cala Tavallera, situada a uns dos quilòmetres del Port de la Selva, tot i que només és accessible a peu a través del GR11. És una de les més solitàries precisament perquè és difícil arribar-hi. Amb una longitud de 135 metres i una amplada de 15, el fons marí és espectacular i compta amb una espessa pradera de posidònia.

Cala Es Castell (Palamós)

La platja Es Castell pertany al terme de Palamós (Baix Empodrà). S'ha convertit en un dels últims sorrals extensos i verges que es mantenen a la Costa Brava, gràcies als veïns, que als anys 90 van decidir mantenir-la lliure d'edificacions i urbanitzacions a través d'un referèndum. Està envoltada de boscos de canyes i camps de cultiu, amb una longitud de 375 mi 40 m d'amplada.



Cala d'Aigua Xelida (Tamariu)

La cala d'Aigua Xelida de Tamariu (Baix Empodrà) és per a molts una de les més boniques de Catalunya. Està a poc més d'un quilòmetre del municipi, així que és ideal per arribar-hi tot fent un passeig. Es divideix en dos espais, la Cala Gran i Cala Petita, separats per una formació rocosa coronada per la Casa Aigua Xelida

Cala d'Aigua Xelida. — Cedida per Costabrava.org

Platja de sa Somera

Aquesta platja pertany al municipi de Lloret de Mar i està a l’altre extrem de l'anomenat Club Nàutic Cala Canyelles, per tant és de fàcil accés. Els colors blaus, verds i marrons, i l'anar i venir de les onades et faran passar un dia esplèndit.

Platja de les Muscleres

És una de les platges del municipi de L'Escala i es troba just davant de les ruïnes grecoromanes d'Empúries. De fàcil accés a peu o en vehicle, són gairebé 500 metres de platja d'arena fina, aigües netes i clares i unes vistes magnífiques del Golf de Roses i cap Norfeu.



Cala sa Forcanera (L'Estartit)

Just davant de les illes Medes, entre l'Estartit i l'Escala, al Parc Natural del Montgrí, la cala Pedrosa és una de les més singulars d'aquesta zona de la Costa Brava. D'uns deu metres de llargària, és una cala de còdols i amb unes aigües transparents. De nou, només s'hi pot arribar per mar o a peu pel camí de ronda, a través del qual descobrireu les illes Medes i l'espectacular formació natural de la Roca Foradada.

Cala sa Forcanera. — Costabrava.org

Cala de la Belladona (Platja d'Aro)

Ubicada en un dels municipis més turístics de la Costa Brava, Platja d'Aro, és una cala tranquil·la d'aigües turqueses envoltada de pins i roques. És ideal per arribar-hi a peu o en bicicleta a través del Camí de Ronda, la ruta per excel·lència que recorre la Costa Brava de punta a punta. En temporada alta, sol estar força massificada, però les vistes són espectaculars.

Platja del Cros

Una mica més al nord del nucli de Llançà hi ha la part coneguda amb el nom de Grifeu. I aquí és on, precisament, es troba una de les platges més populars del municipi: la Platja del Cros. Fosca, de pedres arrodonides i vistes tranquil·les de la costa.