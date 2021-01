Díaz Ayuso: "El socialisme és independentisme a Catalunya" 

La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha vingut a Barcelona a donar suport al president del Partit Popular de Catalunya (PPC) i candidat a la presidència de la Generalitat, Alejandro Fernández, davant d'un possible sorpasso per part dels ultradretans de Vox a les eleccions catalanes. En el majestuós hotel Miramar, en una sala a la qual s'accedeix a través de diverses ziga-zagues d'escales luxoses i jardins ben cuidats, el candidat i la presidència han entrat envoltats d'aplaudiments, on hi havia altres membres del partit com Santi Rodríguez, Ana Beltrán o Lorena Roldán, però sense afiliats ni simpatitzants, que han seguit l'acte telemàticament a causa de la pandèmia.

"Som un partit compromès, nacional, perquè ser madrileny és ser espanyol"

Díaz Ayuso ha estat la primera en intervenir i, des del minut 1 ha volgut remarcar la identitat nacional i centralista del PP i el seu vincle amb Madrid. "Som un partit compromès, nacional, perquè ser madrileny és ser espanyol", ha dit Díaz Ayuso, qui ha assegurat que ha vingut vàries vegades a Barcelona per fer política però sobretot per "entendre la situació catalana". La presidenta de la Comunitat, que està posant escac la sanitat pública madrilenya, ha defensat la seva gestió a Madrid, on la restauració i l'hostaleria han estat obertes, criticant les decisions del Govern de tancar. Així mateix, ha assegurat que Alejandro Fernández vol aplicar les mateixes mesures neoliberals per així "resoldre els problemes de Catalunya" i fer-la "millor". Amb una cua recollida i unes mans majoritàriament enganxades al seu paper, que no ha llegit en gairebé cap moment, ha agraït la candidatura del tarragoní, així com la seva valentia i ser "tan coherent i compromès amb la seva terra".

Ayuso acusa Illa de "donar l'esquena a Espanya"

"Prosperitat, convivència i llibertat és el que necessita qualsevol persona", ha declarat la presidenta. Ha acusat als polítics independentistes de "saltar-se les lleis sense cap mena de vergonya", i els ha acusat de lladres, passant per alt tots els casos de corrupció que el seu partit també representa. "El negoci de l'independentisme ha robat a mans plenes a través d'una màfia que s'ha dedicat a espoliar els ciutadans sota el mantra de la independència", ha acusat Díaz Ayuso. En aquest sentit, ha afegit que a Catalunya hi ha 19 impostos propis, acusant l'Administració catalana de robar els diners a través dels impostos. Ha recitat aquests 19 impostos com llegeix l'antic testament, amb solemnitat i emoció. "A ningú li va millor a Catalunya des que l'indepentisme és líder", ha subratllat amb la mirada tranquil·la però acusadora.

"El socialisme és una propaganda, un bacteri que es filtra a les butxaques, sentiments i decisions dels ciutadans"

Després de criticar els independentistes, Díaz Ayuso ha disparat contra el candidat socialista, ja que ha dit que al setembre, mes en el qual ella ha assegurat que Illa ja sabria que es presentaria a les eleccions catalanes, va canviar el tracte amb la Comunitat de Madrid. A més, ha assegurat que Illa ha atacat Madrid per guanyar-se el tracte de favor dels independentistes. "El socialisme és independentisme a Catalunya". "L'únic mèrit que té Illa és ser català", ha rematat. A més, ha dit que la gestió del fins ara ministre de Sanitat ha estat "un desastre", i ha dit que els tancaments massius "sense estratègia ni estudi no han servit per a res". "És un ministre que ha donat l'esquena a Espanya durant a l'epidèmia més greu del segle. El socialisme són paraules màgiques, és una propaganda, un bacteri que es filtra a les butxaques, sentiments i decisions dels ciutadans".

Alejandro Fernández aposta per polítiques neoliberals

En aquest sentit, ha plantejat que l'Alejandro Fernández és un candidat nou que "no abandona Catalunya i no l'abandonaria mai", que té una forma diferent de fer política, i que té "els valors de sempre però amb la mateixa il·lusió que sempre. Per la seva part, Alejandro Fernández ha agraït la presència de Díaz Ayuso amb una veu decidida que ressonava per tota la sala. "Estàs venint molt i ens agrada", ha apuntat. Fernández ha valorat la determinació de Díaz Ayuso per prendre les seves decisions, les quals han estat debatudes i posades en dubte en moltes ocasions per la ciutadania i els governs.

En la seva intervenció, Fernández ha apostat perquè Catalunya recuperi el lideratge econòmic de l'Estat espanyol, ja que ara "l'ha perdut". "El separatisme ho atribueix als altres, és incapaç de fer autocrítica", ha denunciat. "Catalunya ha fet les coses millors que Madrid durant molt de temps, però ara Madrid està fent les coses millor que Catalunya", ha apuntat. D'altra banda, ha criticat la gestió catalana, remuntant-se al Govern del Jordi Pujol, i ha assegurat que com més competències, finançament i treballadors públics té Catalunya, pitjor està, denunciat i rebutjant unes polítiques públiques. D'altra banda, ha acusat als governs dels últims 40 anys d'alimentar el "projecte de fanatització de construcció nacional" i de crear una societat "gregària, intervencionista, endogàmica" de la qual només es beneficia la burgesia catalana. "Si continuen governant els mateixos continuarà passant el mateix, i Illa està aquí per mantenir viu políticament a Pedro Sánchez", ha augurat.

Valorant les polítiques d' Angela Merkel, Reagan, Tatcher i Isabel Díaz Ayuso, ha assegurat que, en el cas que el PPC guanyés, el primer que farien seria un pla de rescat pel sector de la cultura, l'oci la restauració i l'hostaleria. També baixarien tres punts al tram autonòmic de l'IRPF, suprimirien l'impost de successions, i imitarien a Díaz Ayuso, que seria eliminar els impostos a les persones que no tinguessin ingressos, fent així una moratòria fiscal.