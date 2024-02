El diccionari etimològic de Joan Coromines ja es pot consultar en línia

L'Institut d'Estudis Catalans (IEC) i la Fundació Pere Coromines han publicat en línia la digitalització del Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana de Joan Coromines, una obra de deu volums publicada entre el 1980 i el 1991. També es pot descarregar l'obra del lingüista català en format PDF.

Fins ara, el volum de Coromines només estava disponible en l'edició en paper de Curial, però ara ja es pot consultar en línia de forma gratuïta al portal web de l'IEC, on es troben els articles originals. També s'ha habilitat l'opció de fer cerques mitjançant un llistat alfabètic, per mots o per segments.

La digitalització del diccionari, que ha estat a càrrec de l'Oficina d'Onomàstica de la Secció Filològica de l'IEC amb el suport de la Comissió de Lexicografia de la mateixa institució, permetrà, segons ha apuntat l'IEC en un comunicat, "obrir una via d'accés àgil al diccionari" per als lingüistes. I constituirà "un servei de gran importància per a la recerca científica i per a la difusió d'una obra que guarda tresors de la llengua, la cultura i la història" de Catalunya.

En la roda de premsa de presentació d'aquest recurs en línia, celebrada dimecres a l'IEC, Enric Riber, director de l'Oficina d'Onomàstica de l'institució, va subratllar la importància d'oferir aquesta obra al públic, ja que "s'hi poden consultar qüestions vinculades a la fonètica, la fraseologia o l'onomàstica".