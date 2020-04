La dimissió de Pastor deixarà al PSC sense l’alcaldia de Badalona

L’incident del fins ara alcalde de Badalona, Álex Pastor, -que va ser detingut després de ser aturat en un control dels Mossos conduint en estat d’embriaguesa, saltant-se el confinament per la Covid-19 i després de suposadament agredir un agent- tindrà repercussions molt més enllà d’haver liquidat la carrera política personal de l'alcalde socialista. El PSC perdrà amb tota seguretat l’alcaldia de la quarta ciutat de Catalunya.

Malgrat que figures locals del PSC com el portaveu municipal Rubén Guijarro han optat per la prudència per considerar prematur pronunciar-se sobre la situació generada, dirigents del partit a escala nacional reconeixen que serà molt difícil reeditar l’operació que va donar l'alcaldia a Pastor malgrat ser la tercera força política municipal. Una maniobra d’equidistància entre el candidat del PP guanyador de les eleccions, Xavier García Albiol i l’exalcaldessa Dolors Sabater que liderava la coalició d’esquerres entre Guanyem Badalona, ERC i altres formacions. Una posició des de la qual Pastor va forçar Sabater a renunciar a la seva candidatura a l’alcaldia per evitar que s’imposés el candidat del PP com a força més votada i de retruc va aconseguir el seu suport per obtenir l’alcaldia.

Fonts del PSC creuen que "aquesta operació no es podrà reeditar perquè han crescut les malfiances" entre els socialistes i Guanyem Badalona. Però també consideren que "és massa aviat per saber què passarà". Cal recordar que després d'obtenir l'alcaldia, Pastor va posar pals a les rodes per la incorporació de Guanyem Badalona al Govern municipal. Però també va rebutjar l'acord amb el PP en l'actual mandat que hauria permés l'alcaldia de García Albiol ni que fos amb l'abstenció. Per la qual cosa es fa difícil pensar que el PP pugui tornar a donar l'alcaldia al PSC, en aquest cas a la número dos del partit, Teresa González, tal com sí va fer en la moció de censura contra Sabater que li va donar l'alcaldia a Pastor en l'anterior mandat. Des del PSC es deixa, però, una cosa molt clara i és que "som un partit decisiu a l’Ajuntament de Badalona" i donen per fet que l’alcaldia passarà per la decisió que prengui el PSC de Badalona.

Ara Guanyem Badalona no renunciarà a la candidatura

La pròpia cap de files de Guanyem Badalona, Dolors Sabater, reafirma que no repetiran l’opció de donar l’alcaldia a un candidat o candidata del PSC. "Aquesta vegada no podem permetre que ens enganyin". Sabater assegura que no renunciarà a la seva candidatura per fer "experiments" que no passin per ser investida alcaldessa pels tres anys de mandat que hi ha per davant. "Sí o sí ens hem d'entendre per aconseguir un front progressista d'esquerres" en el qual, explica Sabater, el PSC hi ha de ser, però sense liderar-lo. Sabater descarta totalment qualsevol opció d’alcaldia socialista ni tan sols la que ella mateixa va proposar després de les eleccions de repartiment del mandat: "Ja va existir la possibilitat de repartir l'alcaldia i el PSC no va voler negociar", recorda l’exalcaldessa.

Pel bé de la ciutat és hora d'un govern de concentració. Recuperem la proposta que ja vam fer: govern de concentració i nou lideratge. I estic totalment disposada a liderar un nou govern #Badalona — Dolors Sabater Puig (@mariadolorsa) April 21, 2020

Ara la proposta passaria perquè Sabater recuperi l’alcaldia els tres anys de mandat que queden en un govern d’esquerres ampli que inclouria Guanyem Badalona que inclou ERC i altres formacions de l’esquerra sobiranista, el PSC i Badalona en Comú Podem.

Inici de contactes

L’única veu que s’ha pronunciat des del Govern municipal és l’alcaldessa accidental, Aïda Llauradó. La presidenta del Grup Municipal de Badalona en Comú Podem ha assegurat sentir-se "colpida" per l’afer protagonitzat per l’exalcalde. La fins ara primera tinent d’alcaldia fruit del pacte entre socialistes i Badalona en Comú Podem s’ha limitat a dir que els Comuns "buscarem les vies per restablir ponts de confiança amb tot el ple municipal i amb la ciutadania de Badalona". I en una entrevista a Catalunya Ràdio, Llauradó ha assegurat que "la gent ara necessita solucions. Faré tot el possible perquè no hi hagi una batalla política a la ciutat".

Colpida davant dels greus fets ocorreguts. @BdnEnComuPodem buscarem les vies per restablir ponts de confiança amb tot el ple municipal i amb la ciutadania #Badalona. Cal que continuem posant tots els esforços per sortir de la crisi del #covid19 i personalment m’hi comprometo. — Aïda Llauradó (@AidaLlaurado) April 21, 2020

D’altra banda, l’alcaldessa accidental ha mantingut ja una conversa telefònica amb Sabater amb qui han coincidit en la necessitat de solucionar la inestable situació política generada per la dimissió de Pastor amb la màxima celeritat possible. Llauradó també ha convocat per aquest dimecres els presidents dels grups municipals per a una primera trobada oficial. En paral·lel, s'encetaran també unes "rondes polítiques" per intentar assolir un acord d'investidura majoritari.

ERC també adverteix el PSC

Badalona queda ara mateix bàsicament entre dues opcions possibles per al comandament de l’Ajuntament: Xavier García Albiol que podria aconseguir l’alcaldia amb la concurrència del PSC tant per activa com per passiva. Una abstenció dels socialistes donaria l’alcaldia al PP com a força més votada. O un govern de concentració d’esquerres que lideri Dolors Sabaté.

Una opció, aquesta última, que necessita també l’aval dels socis de candidatura d’ERC. Fonts dels republicans reconeixen el desgast que ha comportat internament el debat posterior a les eleccions en què alguns sectors han valorat negativament el resultat de la coalició per a Esquerra, i ahir mateix es va celebrar una executiva per debatre el nou escenari polític. Aquestes mateixes fonts d’ERC reconeixen que una part del partit no comparteix el projecte del govern amb el PSC i també que veuen difícil reeditar la candidatura conjunta amb Guanyem Badalona en un futur. Però apunten que això és un debat que no exclou el fet que la prioritat és barrar el pas a García Albiol. El regidor republicà Oriol Lladó ha considerat aquest dimecres a Sabater com la seva candidat a l'alcaldia i ha enviat un missatge al PSC: "un prec de generositat. Tornem d'alguna manera allà on estàvem al juny del 2019 abans del ple d'investidura". "Tot és obert", assegura Lladó que afegeix una advertència als socialistes: "no valdrà el que d'alguna manera va valdre aleshores, ni xantatges ni farols".

👉Empatia, generositat, exigència.

👉Mantenim suport a @mariadolorsa.

👉Projecte i reptes de ciutat damunt la taula.



El diari de confinament d'avui és sobre la crisi política a #Badalona. Aquí, a més, podeu accedir al comunicat que ha fet @ERCBadalona: https://t.co/nVMtziEUR4 pic.twitter.com/G0WeK8fxla — Oriol Lladó (@oriolllado) April 22, 2020

Albiol també es mou ràpid

Però García Albiol també s’ha mogut amb rapidesa i assegura haver contactat ja amb tots els grups municipals, als quals, segons el cap de files del PP badaloní, hauria transmès el missatge que "la ciutat no pot cometre els mateixos errors dels últims anys. El present ens obliga a deixar-nos de partidismes i a treballar pel bé comú i amb respecte a la voluntat dels veïns". Per García Albiol: "Calen mesures a l'alçada de les circumstàncies i aquells que plantegen debats ideològics s'estan equivocant". Albiol demana als seus rivals polítics deixar de banda les diferències per superar l'actual situació i s'erigeix com a líder de la nova etapa com a candidat amb més vots en els últims comicis.

Ya he hablado con todos los grupos políticos con representación Ayto #Badalona. Les he trasladado q la ciudad no puede cometer los errores d los últimos años. El presente nos obliga a dejarnos de partidismos y a trabajar x el bien común y con respeto a la voluntad de los vecinos. — Xavier García Albiol (@Albiol_XG) April 22, 2020

"No participarem de cap tipus d'experiment polític sense legitimitat social, que significarà que la ciutat s'acabi d'enfonsar. Si tornen a caure en l'error, la calamitat que viurem a Badalona ens portarà cap a una autèntica tragèdia social", ha etzibat Albiol en una roda de premsa telemàtica.

Albiol recorda que l'actual govern va accedir al poder gràcies a un acord de partits que tenia com a "únic punt d'acord" que el PP no governés. A més, sobre el ja exalclade Pastor assegura que "no ha estat en cap moment a l'alçada de les circumstàncies". Badalona, diu Albiol, està vivint "el pitjor moment de la seva història política i social".

Davant d'aquest escenari, el líder popular proposa que sigui ell, com a cap de llista més votat a les eleccions de 2019, qui encapçali un nou govern obert a totes les formacions. Albiol vol parlar-ne amb tots a partir d'aquest dijous per oferir-los diferents formules per integrar-los al seu executiu local.

La responsabilitat del PSC

Fonts de Guanyem Badalona es refermen en l’objectiu prioritari que l’alcaldia de Badalona no retorni a mans de García Albiol, a qui atribueixen "l’etapa més negra" de la recent història de Badalona. I consideren que el PSC és qui ha de prendre ara una decisió i que en ella pesarà el fet d’haver quedat tocats per l’escàndol de Pastor, ja que segons apunten algunes veus, al partit eren absolutament conscients de les seves problemàtiques addiccions. El propi José Téllez, qui va ser un dels homes forts durant l’alcaldia de Sabater, ho explicita clarament en una piulada: "El PSC de Badalona ho sabia. Fa mesos. I es van dedicar a insultar-nos i a matxacar-nos als que assenyalàvem que aquest personatge no podia ser alcalde de Badalona. Avui podia haver matat algú. PSC: sou cómplices".

El @PSC_Badalona ho sabia. Fa mesos. I es van dedicar a insultar-nos i a matxacar-nos als que assenyalàvem que aquest personatge no podia ser alcalde de #Badalona.



Avui podia haver matat algú. PSC: sou còmplices. — Jose Téllez (@JoseTellezBDN) April 21, 2020

En qualsevol cas, la detenció de Pastor en ple confinament conduint en estat d’embriaguesa és un cop que debilita la posició dels socialistes a l’hora d’intentar imposar condicions: "aquest cop hauran de triar, o García Albiol o un govern de les esquerres encapçalat per Dolors Sabaté", afirmen en l’entorn de Guanyem Badalona. La responsabilitat que el PP més intransigent i xenòfob recuperi l’alcaldia de la quarta ciutat de Badalona recauria exclusivament en el PSC, asseguren, i això sumat a la irresponsabilitat comesa amb l’afer Pastor és quelcom que els socialistes hauran de sospesar molt bé.

Malgrat que totes les fonts consultades asseguren que el que finalment acabi passant a l’Ajuntament de Badalona es decidirà a Badalona, a ningú se li escapa que les negociacions han començat i passen pel carrer Pallars de Barcelona, on s’ubica en l’actualitat la seu nacional del PSC. O allà on estigui confinat el primer secretari del partit, Miquel Iceta. Un dels artífex -juntament a l'actual ministre de Sanitat Salvador Illa i l'exsecretari d'Organització, José Zaragoza-, a qui diverses fonts de les forces d'esquerres badalonines atribueixen la moció de censura que va desbancar a Sabater de l'alcaldia amb el suport del PP. Sense descartar que la decisió final sobre el futur de l'alcaldia de Badalona estigui encara més lluny en funció de la conjuntura política estatal. A la qual cosa fonts de Guanyem Badalona reclamen que "Badalona deixi de ser moneda de canvi".

El 12 de maig com a termini

En tot cas, la decisió s’haurà de prendre sempre abans del 12 de maig, data límit per celebrar el ple d'investidura del nou alcalde o alcaldessa de Badalona, segons han detallat els serveis jurídics de l'Ajuntament de Badalona. El calendari per rellevar Álex Pastor en el càrrec inclou un termini màxim de deu dies per donar compte al ple de la seva renúncia. I posteriorment s'obrirà un altre termini màxim de deu dies més per celebrar el ple d'investidura.