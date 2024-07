Dirigents d'ERC proposen a Forcadell que presideixi el partit de forma honorífica

Dirigents d'ERC han proposat a l'expresidenta del Parlament de Catalunya, Carme Forcadell, que assumeixi la presidència del partit a partir del Congrés Nacional del 30 de novembre. Una presidència que no tindria el mateix caràcter executiu que tenia fins la dimissió d'Oriol Junqueras sinó que recuperaria el caràcter més honorífic que ja havia tingut. Entre els dirigents que ho veuen amb bons ulls hi ha noms de l'executiva actual i del grup parlamentari lligats a l'anomenat sector rovirista, així com de l'actual Consell Executiu en funcions.

La secretària general d'Esquerra, Marta Rovira, que just aquest divendres ha tornat de l'exili, considera que Forcadell pot ser una figura de consens intern. Creu que el de la també expresidenta de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) és el nom idoni per a una presidència que pugui aglutinar les diferents sensibilitats del partit.

La proposta ja s'ha fet arribar a Forcadell, que va ser empresonada després de permetre com a presidenta del Parlament les votacions de la 'desconnexió' del 2017. Per la seva banda, de moment l'expresident Oriol Junqueras manté que es vol presentar a la reelecció per tornar a ser el president d'ERC, després d'haver dimitit a l'espera de l'aval de la militància, i enmig de la crisi del partit.