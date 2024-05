Junqueras no renuncia a la reelecció com a president d'ERC si compta amb l'"aval" de la militància

Després d'anunciar que deixava temporalment la presidència d'Esquerra Republicana un cop passades les eleccions europees, Oriol Junqueras ha comparegut aquest dijous a primera hora a la seu del seu partit per explicar els motius que l'han portat a prendre aquesta decisió. Segons ha assenyalat, dimiteix per "sotmetre's a l'aval de la militància", per parlar amb la ciutadania "d'igual a igual" i per "ajudar al país" de la forma que ells volen que ho faci.

El líder dels republicans ha subratllat la importància de saber "escoltar" en aquests moments i assegura que no s'ha sentit "pressionat" per deixar el càrrec, tot i que Pere Aragonès sí que va optar per abandonar la primera línia de la política després de la patacada electoral.



"Sento la necessitat de sortir al carrer per saber què vol la gent", ha dit, i ha afegit que se sent "capaç" de tornar a ser president d'ERC si té un suport "renovat i explícit" de cara al proper Congrés Nacional del partit, programat per al 30 de novembre. Aquesta dimissió és tan sols la continuïtat de la carta publicada el dimarts on asseverava que "tenia força" per seguir treballant.

Aquesta afirmació contrasta amb la carta que va publicar aquest dimecres Marta Rovira, on anunciava que no es tornaria a presentar a la Secretaria General d'ERC i que era hora de buscar "nous lideratges". "Aire fresc i energia renovada", va escriure en el comunicat emès després de la reunió de l'Executiva Nacional d'ERC, que es va allargar més de quatre hores. Segons Rovira, el "moviment independentista" té molt "talent" que cal saber utilitzar.



Junqueras ha començat la seva intervenció dient que és necessari sotmetre's a un "procés d'escolta" per "reconnectar" amb la ciutadania i construir un relat "compartit", ja que, després dels "mals" resultats de les eleccions del 12 de maig, han constatat que hi ha una manca de "sintonia" entre el que els republicans creuen que està "ben fet" i la "valoració" de la societat catalana.

La responsabilitat de la investidura

Més enllà de comunicar la seva voluntat d'escoltar el "poble de Catalunya" i la militància, Junqueras ha apuntat que seran els "òrgans del partit" qui decidiran si investeixen Salvador Illa com a president de la Generalitat.

A més, també ha dit que és "responsabilitat" d'aquells partits que van fer "oposició" al seu partit "posar-se d'acord" per formar un nou Govern: "Si Junts, el PSC i els Comuns han preferit posar entrebancs a ERC i tombar els millors pressupostos de la història, com no s'han de posar d'acord per formar govern?". Segons el líder dels republicans, les formacions que van optar per l'oposició "en lloc d'ajudar al país", ara els toca entendre's.