Junqueras deixarà la presidència d'ERC per "decidir el seu futur" i Rovira no optarà a la reelecció en el pròxim congrés

Les discrepàncies sobre com afrontar els desastrosos resultats electorals del passat diumenge han provocat dues noves decisions en la cúpula dels republicans del més alt rang. Per una banda, Oriol Junqueras ha anunciat que deixarà la presidència del partit el pròxim 9 de juny després de les eleccions europees i obrirà un parèntesi per reflexionar sobre "el seu futur". Per la seva part, la secretària general d'ERC, Marta Rovira, ha fet públic en una carta oberta que no es presentarà a la reelecció en el congrés del partit que s'ha fixat pel pròxim 30 de novembre.

La decisió de Junqueras arriba 24 hores després de la publicació d'una carta on mostrava la seva predisposició a continuar al front del partit. Una decisió que xocava amb l'estratègia plantejada per Marta Rovira de propiciar "una transició tranquil·la" però que comportaria la retirada de tota l'actual direcció. Està per veure quina serà la decisió sobre el futur d'Oriol Junqueras i si es presentarà al congrés del novembre per tornar a dirigir el partit.

En un comunicat, Esquerra ha fet públic que Oriol Junqueras deixarà la presidència d'ERC temporalment, a partir del 9 de juny, per "obrir un procés de reflexió i escolta activa abans de decidir el seu futur". la decisió s'ha pres durant l'executiva d'aquest dimecres, després de gairebé 4 hores i mitja de reunió.

La reunió ha començat a les 18 hores d'aquesta tarda, i s'ha allargat més de 4 hores. Hi han assistit Pere Aragonès; Oriol Junqueras; Marta Rovira (a distància); la vicepresidenta, Laura Vilagrà; consellers i conselleres de l'executiu (que no tenen dret a vot però sí poden intervenir); i gairebé tota l'executiva republicana. La trobada ha estat una continuació de l'executiva de dilluns a la tarda que, més en calent, abordava els resultats del 12-M, ja després de l'anunci d'Aragonès d'abandonar la política.

Per la seva part, Marta Rovira ha comunicat la seva decisió en una carta oberta. Segons ha recollit l'ACN, Rovira considera que el seu cicle i el del president del partit, Oriol Junqueras, ja ha acabat, i reclama un relleu al capdavant del partit. Ja fa mesos que Rovira creu que l'etapa de la cúpula d'ERC ha arribat al final. I el resultat del 12-M ha acabat precipitant la seva decisió. Ella i Junqueras ja han parlat les últimes hores, i ho han tornat a fer durant l'executiva d'avui. Junqueras volia avançar el congrés a finals de juliol i Rovira el preferia per a finals d'any. Finalment, se celebrarà el 30 de novembre.