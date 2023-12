Dispositiu especial per evitar l'accés d'ampolles o armes blanques la nit de Cap d'Any a l'avinguda Maria Cristina

Barcelona acomiadarà el 2023 i donarà la benvinguda al 2024 amb un gran espectacle pirotècnic i amb drons a l'avinguda Maria Cristina, en una nit on es preveu un major moviment de persones i vehicles a la ciutat. L'any passat es van concentrar fins a 120.000 persones en aquest punt del centre de Barcelona. És per això que la Guàrdia Urbana, els Mossos d'Esquadra i els Bombers han muntat un dispositiu policial especial per garantir la seguretat dels assistents a la festa.

Els tres cossos han dissanyat de manera conjunta uns filtres de control per evitar la introducció d'ampolles, altres objectes perillosos i armes blanques durant la nit de Cap d'Any a l'avinguda Maria Cristina. Ho ha explicat el portaveu de la Guàrdia Urbana, l'intendent Jordi Oliveras, en una atenció als mitjans aquest dijous, des del bar Jamboree de la capital catalana, on agents del cos han realitzat inspeccions a diversos locals d'oci nocturn per garantir que es compleixin les condicions de seguretat.

S'impedirà l'entrada de qualsevol objecte que pugui ser perillós per la seguretat pública

Així, l'únic accés a la zona de l'avinguda es farà a través dels filtres dinàmics ubicats a la calçada central entre les dues Torres Venecianes. En aquests filtres, on els efectius de Guàrdia Urbana disposaran de pales de detecció de metalls, s'informarà de la prohibició d'entrar a la zona amb ampolles de vidre o de qualsevol altre objecte que pugui ser perillós per la seguretat pública.

Tot i que la festa principal tindrà lloc a Maria Cristina, també hi haurà altres dispositius a qualsevol lloc on es detectin festes privades o il·legals, principalment de la zona centre. El cos barceloní farà un monitoratge de les xarxes socials per detectar possibles convocatòries de celebració de la Nit de Cap d'Any en altres indrets.

A més, l'Ajuntament de Barcelona reforçarà els serveis de neteja per aquest diumenge amb 94 operaris, i 38 vehicles.

Prevenció d'agressions i drogo-test

La Guàrdia Urbana ha consolidat en els últims anys els itineraris segurs per tal de prevenir violències masclistes i LGTBIfòbiques facilitant una sortida ordenada i segura en entorns d'oci nocturn, i també de l'avinguda de Maria Cristina, i el desplaçament de les persones cap al transport públic.

Les patrulles de la Guàrdia Urbana assignades a aquest servei fan un patrullatge proactiu, dinàmic i amb molta atenció a qualsevol tipus d'aquestes situacions que hi puguin detectar.

La Guàrdia Urbana també reforçarà la seguretat viària a la ciutat establint controls d'alcoholèmia i drogo-test a diferents punts de la capital catalana, amb l'objectiu d'incrementar la prevenció d'accidents.

Metro tota la nit

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) torna a posar a disposició de la ciutadania el servei de metro durant tota la nit de Cap d'Any de manera ininterrompuda. L'obertura del metro la nit festiva del canvi d'any busca facilitar els desplaçaments ràpids i segurs dels ciutadans de Barcelona i la seva àrea metropolitana, i forma part del dispositiu de Nadal de TMB.

Per arribar a l'avinguda Reina Maria Cristina, l'Ajuntament recomana el metro com a mitjà de transport públic idoni, concretament l'estació d'Espanya (L1 i L3), la més propera, i també les d'Hostafrancs (L1), Tarragona (L3), Rocafort (L1) i Poble Sec (L3).