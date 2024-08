La DO Costers del Segre arrenca la verema amb bones perspectives gràcies a les temperatures del maig i juny

La DO Costers del Segre ha començat la verema en les dates habituals i amb molt bones perspectives gràcies a les temperatures del maig i el juny, després de dos anys en què s'havia avançat per la calor. Els registres dels termòmetres dels darrers mesos han permès recuperar la normalitat en el calendari i, a més, han estat les òptimes per afavorir la qualitat del raïm. "La verema es presenta sana i equilibrada, per la qual cosa penso que pot ser un molt bon any", ha expressat el director del celler Raimat de Lleida, Joan Esteve, que ha donat el tret de sortida.

Raimat destina una part de la producció a l'elaboració de vins propis, que enguany oscil·larà entre els 6 i els 6,5 milions de quilos, un 10% menys en comparació a un any normal. A banda d'això, una altra part de la collita de les seves finques serveix per a l'elaboració de cava del grup Raventós Codorníu: la quantitat de raïm a collir serà d'uns 6 milions de quilos, entre el 10 i el 15% menys. El motiu d'aquest descens per a totes dues produccions és la gelada que va tenir lloc durant la primavera, que va afectar les varietats més primerenques.

Pel que fa a qualitat, el director Esteve ha insistit que les temperatures durant el maig i el juny "van ser més fredes de l'habitual, amb condicions òptimes", mentre que al juliol han estat les habituals per a la zona. Així, "el gra del raïm està augmentant progressivament, amb una maduració lenta i molt bons nivells d'acidesa", ha indicat el director del celler. "Les perspectives són molt bones, ja que la verema és sana, equilibrada", ha celebrat el director del celler lleidatà.

Una caixa plena de raïm i un treballador que en porta una altra a les finques de Raimat. — Ignasi Gómez / ACN

Raimat és un any més un dels primers llocs d'Europa en començar la verema, en una zona de 2.000 hectàrees amb raïm 100% ecològic, sent una de les finques ecològiques "més grans del món", segons Esteve. Amb una vuitantena de treballadors, la verema s'obre amb les varietats chardonnay, pinot noir i xarel·lo, i es preveu allargar fins a finals d'octubre. L'aposta que van fer fa anys per la producció d'albarinyo ecològic a 40 hectàrees ha funcionat, especialment aquest any.

Reg soterrat i pioners en llum ultraviolada

A Raimat fa més d'una dècada que treballen en l'aplicació de diversos sistemes per estalviar aigua a l'hora de regar les seves finques. Un dels mecanismes que han pogut posar en funcionament enguany és el reg soterrat, que evita l'evaporació pel sol, i permetrà estalviar un 30% de l'aigua que seria necessària habitualment per regar les hectàrees on s'ha implantat. El director del celler calcula que el total dels sistemes els hauran permès estalviar de mitjana un 15% d'aigua en els darrers anys.

El celler també torna a ser pioner en tècniques de viticultura ecològica i aquesta verema recollirà per primer cop raïm de ceps que no han rebut cap mena de pesticida: ni químic ni orgànic (el que s'usa en la viticultura ecològica). Ho ha aconseguit gràcies a un innovador sistema per controlar malalties de la vinya com l'oïdi i el míldiu només a través de llum ultraviolada tipus C.