Dolors Feliu, nova presidenta de l'ANC en substitució d'Elisenda Paluzie

El Secretariat Nacional de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha escollit aquest dissabte la jurista Dolors Feliu com a nova presidenta de l'entitat, en substitució d'Elisenda Paluzie. Segons han informat fonts de l'ANC, Feliu ha obtingut un total de 48 vots del total de 69 secretaris nacionals presents, de manera que ha obtingut la majoria de dos terços en primera volta.

Jordi Pesarrodona ha obtingut 16 vots tot i imposar-se a les eleccions

Feliu ha obtingut 32 vots més que el pallasso i activista Jordi Pesarrodona, que ha aconseguit 16 vots. Hi ha hagut 4 vots en blanc i un de nul. Pesarrodona va ser el candidat més votat en les eleccions al Secretariat Nacional, amb 2.306 vots, mentre que l'advocada en va aconseguir 2.188.



Aquest dissabte s'ha celebrat a Vilafranca del Penedès la sessió constitutiva del Secretariat Nacional sorgit de les eleccions que es van fer a mitjans de maig. En aquest sessió, hi han assistit 69 dels 77 nous secretaris generals, que han triat Feliu com a presidenta de l'entitat.