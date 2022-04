L'ANC crida a "reprendre l'ofensiva per la independència"

L'encara presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Elisenda Paluzie, fa una crida "desmuntar el pacte d'estabilitat per dalt" davant les decisions polítiques dels partits que configuren el Govern i els representats al Parlament per a "reprendre l'ofensiva per la independència". Paluzie ho ha dit en l'acte de commemoració del desè aniversari de l'entitat al Teatre-Auditori de Sant Cugat del Vallès, on ha retret a l'executiu català les "reculades" que s'han fet en l'actual mandat vers el govern espanyol. "L'Estat no negocia, només se'l pot derrotar", ha assegurat davant d'un públic entregat. La cita ha servit per marcar el full de ruta per als propers anys, reactivant l'organització al carrer i denunciant tota actuació autonomista.

Paluzie: "Amb l'Estat espanyol no es negocia, només se'l pot derrotar com vam fer l'1-O, i el tornarem a derrotar"

Amb un fred intens i una feble nevada just abans d'iniciar, l'acte ha servit per donar el tret de sortida als actes per commemorar el desè aniversari de l'ANC, en què la seva presidenta ha tingut un recordatori pels primers impulsors que van reunir un milió de persones a la manifestació de la Diada de 2012.

Amb to festiu i l'actuació de la Companyia Elèctrica Dharma, la cita ha servit per escoltar els darrers parlaments de Paluzie com a presidenta de l'entitat i de David Fernàndez com a vicepresident, discursos que han permès establir unes línies mestres del futur a curt termini de l'entitat amb especial contundència pel paper dels partits polítics que configuren el Govern i els que són representats al Parlament.

"Vosaltres podeu desmuntar el pacte d'estabilitat per reprendre l'ofensiva per la independència, no ens quedarem a casa com amb la transició, deixant la política en mans dels polítics professionals"

"Vosaltres podeu desmuntar el pacte d'estabilitat per reprendre l'ofensiva per la independència, no ens quedarem a casa com amb la transició, deixant la política en mans dels polítics professionals", ha assegurat Paluzie en el seu discurs. La presidenta de l'ANC ha estat especialment dura amb l'acció dels líders polítics independentistes, que considera que han perdut força.



"Hi ha aturades que no serveixen per guanyar temps, són reculades, i una lliçó apresa l'1 d'Octubre de 2017 és que quan ens vam aturar per demanar una negociació a l'Estat vam perdre força i l'Estat la va recuperar", ha advertit. "Amb l'Estat espanyol no es negocia, només se'l pot derrotar com vam fer l'1-O, i el tornarem a derrotar", ha dit.

Aquella aturada, considera, es repeteix ara. "Tenim una taula inexistent, que no es reuneix i on o s'hi pot parlar d'autodeterminació i amnistia, que serveix per netejar la cara a l'Estat mentre la repressió s'acarnissa amb els més febles", ha considerat Paluzie. "I mentre discutim amb l'Aragó per quina estació es fan les procés d'esquí alpí l'Estat se'n riu perquè ens té allà on volia", ha afegit.



En la mateixa línia s'ha pronunciat el vicepresident de l'entitat, que ha criticat les decisions polítiques que es prenien des del Govern. "Ni taules de diàleg fantasma ni Jocs Olímpics espanyols ni peticions d'amnistia als opressors ni lleis contra el català, l'objectiu de l'ANC és la independència", ha assenyalat.

Full de ruta

Amb la mirada posada a no sumar deu anys de vida, perquè això suposaria que s'ha assolit la independència, Paluzie ha animat aquells qui ho vulguin a presentar candidatura per liderar la nova etapa de l'entitat, sense por al que es pugui dir des de fora, ja sigui des dels partits polítics o des dels mitjans de comunicació. Un dels eixos d'actuació que ha apuntat és l'organització al carrer per tornar a remoure el moviment popular independentista i incrementar la pressió sobre els partits i les institucions.

En aquest nou marc d'actuació, s'hi engloba la lluita en defensa de la llengua a l'escola catalana, posant l'exemple de la manifestació d'aquest dissabte, en què unes 1.700 persones van sortir al carrer a Barcelona en defensa de la immersió lingüística. La lluita per la justícia social, la solidaritat contra la repressió i la coordinació amb el Consell de la República pel que fa a l'acció exterior també seran objectius dels propers passos que faci l'entitat.