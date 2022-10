Dolors Sabater repetirà com a candidata de Guanyem a l'alcaldia de Badalona

Dolors Sabater serà la candidata de Guanyem Badalona a les eleccions municipals del 2023. L'exalcaldessa de Badalona i diputada de la CUP al Parlament torna a l'arena de la política local i el 2023 encapçalarà per tercera vegada la candidatura de Guanyem Badalona En Comú, després de fer-ho el 2015 i el 2019. Ho farà per plantar cara a Xavier Garcia-Albiol, president del PP a Badalona i l'actual alcalde del municipi.

Sabater va ser alcaldessa de Badalona entre 2015 i 2018, fins que una moció de censura del PSC, amb el suport de PP i Cs, la va expulsar del càrrec. Sabater es va mantenir a l'oposició fins passats els comicis de 2019. Finalment, l'any passat va fer el salt al Parlament, presentant-se com a cap de llista de la CUP a les eleccions del 14 de febrer. Aquest divendres a la tarda ha anunciat el seu retorn a Badalona.

La batalla per l'alcaldia de Badalona

Sabater va començar la seva carrera política l'any 2015, encapçalant la coalició que integra la CUP, Podem i Procés Constituent. Guanyem Badalona es va convertir en la segona força amb cinc regidors per darrere del PP, amb el doble. El vot favorable dels partits d'esquerra i del regidor de CDC li van permetre ser escollida com alcaldessa. Sabater va formar govern en minoria amb ERC i ICV, però el 2018 va perdre l'alcaldia al no superar una qüestió de confiança. El socialista Àlex Pastor va presentar una moció de censura, amb el suport del PP i Cs, que va acabar prosperant el juny del 2018.

Les eleccions de maig de 2019 van donar la victòria, per tercera vegada consecutiva, al PP de García Albiol, amb 11 regidors, per davant dels set de la candidatura conjunta de Guanyem i ERC i dels sis del PSC. Les males relacions entre socialistes i Guanyem després de la moció de censura contra Sabater dificultava una entesa per evitar el retorn del dirigent del PP a l'alcaldia, però un acord d'última hora va permetre a Pastor mantenir el càrrec.

El 21 d'abril del 2020, Pastor va ser detingut pels Mossos per conduir amb símptomes d'embriaguesa i saltar-se el confinament decretat per la pandèmia. La seva dimissió va ser immediata. Durant tres setmanes el càrrec va recaure de manera accidental en Aïda Llauradó, la líder local d'En Comú Podem, però en aquesta ocasió la falta de suport entre Guanyem i PSC va comportar que el 12 de maig García Albiol recuperés el càrrec de primer edil de la ciutat, però l'aparició als papers de Pandora, que el vinculaven a una societat al paradís fiscal de Belize, i l'oposició el van fer fora de l'alcaldia. Des d'aleshores, Guijarro (PSC) està al capdavant del consistori. A les pròximes eleccions municipals, Sabater lluitarà per tornar a l'Ajuntament de Badalona.