Una dona de 87 anys amb patologia prèvia, primera mort per coronavirus a Catalunya

Una dona de 87 anys amb patologia prèvia és la primera mort per coronavirus a Catalunya, segons va informar divendres a la nit el Departament de Salut. És també la vuitena víctima de l'Estat. La dona va ingressar aquest dijous a l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona amb un quadre greu, de febre i insuficiència respiratòria marcada, entre altres problemes. Entre les proves que se li van practicar també hi va entrar la del coronavirus, en la qual va donar positiu. La dona ha mort fa poques hores. A banda, Salut també ha informat que en les darreres hores hi ha hagut nou casos més de la infecció a Catalunya, entre aquests la víctima mortal. En total, doncs, hi ha 46 casos d'infecció per covid-19 a Catalunya, dos de greus.



El Departament de Salut ara està investigant com aquesta dona es va contagiar per coronavirus i per identificar-ne tota la cadena epidemiològica. De moment, no s'ha concretat si havia pogut estar en contacte amb un dels casos positius diagnosticats de la malaltia covid-19. En qualsevol cas, no havia estat en cap zona de risc.



La cap del Servei d'Urgències de l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona, la doctora Anna Carreras, va explicar que la dona va arribar a urgències aquest dijous cap a quarts de 10 del matí. Tenia diverses patologies prèvies. Una radiografia va mostrar que patia una pneumònia bilateral i se li van practicar les proves de problemes respiratoris greus, entre els quals ara hi ha, segons el protocol, la del coronavirus. Carreras ha indicat que amb menys de quatre hores li van poder diagnosticar la malaltia.

La pacient va entrar en el circuit específic d'aïllament previst tant per a sospites de coronavirus com per a persones que han donat positiu. Se li va practicar ventilació mecànica no invasiva -no maniobres extraordinàries, en consens amb la família- i se la va tractar amb antiretrovirals i interferon, que són els fàrmacs que s'estan utilitzant per coronavirus. Malgrat això, va morir aquest divendres al migdia, a un quart de 4 de la tarda.

Asseguren que els aïllaments de sanitaris no afecten el funcionament dels centres

Més d'un centenar de professionals sanitaris de diversos centres de Catalunya es troben aïllats a casa de forma preventiva per haver estat en contacte amb persones diagnosticades amb la malaltia covid-19. El secretari de Salut Pública, Joan Guix, va assegurar que aquests aïllaments no estan afectant el funcionament dels hospitals i ha insistit que ara com ara són persones sanes i que es tracta d'una mesura de prevenció per evitar contagis entre la població i, sobretot, a altres pacients.



L'Hospital Germans Trias i Pujol és un dels centres amb professionals aïllats a casa. La cap del Servei d'Urgències va explicar que no s'ha produït "cap alteració de la dinàmica" del centre i que els aïllaments es troben repartits entre metges, infermeres i altres professionals. No han detallat quants professionals, d'aquest més d'un centenar, treballen a Can Ruti.