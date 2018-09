Dotze aspirants a rellevar Xavier Domènech al capdavant de Podem

Dotze persones aspiren a rellevar Xavier Domènech al capdavant de Podem. La dimissió de tots els seus càrrecs, anunciada el passat 4 de setembre, suposarà que el partit lila escollirà el seu quart secretari general en tot just tres anys i mig. A partir d'avui, els precandidats han de recollir un mínim de 150 avals individuals, així com algun aval col·legiat –d'òrgans autonòmics, municipals o de cercles– i el dia 19 s'anunciaran els candidats definitius que participaran a una votació que es desenvoluparà entre els dies 20 i 23 d'aquest mes. Més que probablement, aquests filtres faran reduir la xifra d'aspirants, un factor també condicionat perquè bona part dels que pretenen ser-ho no són especialment coneguts entre les bases de la formació. Les eleccions són un nou capítol en la breu i, de moment, convulsa història de Podem Catalunya, que fins ara no ha acabat mai de consolidar una direcció estable ni de desplegar-se territorialment com pretenia.

Tot i que en la seva breu història a Podem no sempre s'ha imposat el candidat oficialista –com demostra l'arribada a la secretaria general d'Albano Dante Fachin l'estiu del 2016–, en principi el candidat més ben posicionat de sortida és Jaume Durall, fins ara secretari d'Organització del partit. Durall era un dels puntals de l'equip amb què Xavier Domènech va imposar-se amb claredat a les eleccions internes de Podem del passat abril. Durall, de 41 anys, és sociòleg, veí de l'Ametlla del Vallès i exerceix de portaveu del grup municipal de l'Ametlla en Comú-Entesa, del que va ser cap de llista a les eleccions municipals de 2015.



Segons han avançat alguns mitjans, com Nació Digital, si s'imposés la seva tasca se centraria sobretot en l'àmbit intern, mentre que de cara a l'exterior el protagonisme recaure en persones com les diputades Jéssica Albiach i Yolanda López, la regidora a l'Ajuntament de Barcelona Laura Pérez o el senador Óscar Guardingo. Durall també va formar part de la gestora que va dirigir el partit després de la dimissió de Fachin i el seu projecte de partit seria continuista respecte el que defensava Domènech, és a dir, aposta per desplegar-lo territorialment i, alhora, enfortir els espais de coordinació amb Catalunya en Comú.

Els altres precandidats

Pel que fa a la resta de precandidats, n'hi ha alguns que ja han optat al càrrec de secretari general prèviament, d'altres que tenen càrrecs a nivell local i alguns més que són militants de base. Segurament el segon nom més conegut és el de Noelia Bail, que a l'abril liderava la candidatura de Som Podem a les eleccions internes del partit. Bail va quedar en segona posició, si bé amb 596 vots (el 9,1%) va situar-se a una gran distància de la llista de Domènech, que va sumar-ne 4.771 (72,7%). En un comunicat, Som Podem explica que manté els plantejaments del seu projecte i pretén "retornar el poder de decisió a la base, perquè puguin decidir com i on es presentaran a les properes [eleccions] municipals". Bail, de 40 anys, va formar part de la direcció del partit durant l'etapa d'Albano Dante Fachin i fa uns mesos va explicar en una entrevista a Públic que volia reforçar el paper dels cercles, alhora que volia garantir la independència del partit i, per tant, en cap cas pretenia que s'integrés a Catalunya en Comú.



L'altre aspirant que ja havia optat al càrrec és Rafael García, que va optar-hi l'estiu de 2016. En aquella ocasió va imposar-se Albano Dante Fachín i García va quedar cinquè –i últim–, amb el 5,7% dels vots. De 65 anys i activista de la PAH, és un dels impulsors del cercle sectorial d'Habitatge del partit. Els altres nou aspirants tenen perfils diversos i exposen les seves motivacions al portal de les eleccions. Isabel Belmonte és regidora de Cervelló i va formar part del govern municipal amb el PSC fins que el pacte va trencar-se; José Manuel Cruz és responsable de la creació del cercle del partit a Les Franqueses del Vallès; Mario Martínez és sindicalista de CCOO i membre del cercle de Caldes de Montbui; Ane Pereira és defineix com a mestra d'educació primària; Maria Jose Asensio és advocada especialitza en drets humans; Ernest Sagrera participa al cercle de Terrassa; Raul Mantilla es presenta com a freelance en assessorament per a l'organització i gestió de projectes per al desenvolupament social; Francisco José Herrador és informàtic i diu que ha col·laborat des de l'inici amb Podem, i Jordi Rojo és advocat penalista.



Qüestions com la relació i participació amb Catalunya en Comú seran un dels elements cabdals dels comicis, si bé cal tenir en compte que el gruix de la direcció està copada gairebé en la seva totalitat per la llista que a l'abril va liderar Xavier Domènech i, per tant, és clarament partidària d'una confluència amb l'espai dels Comuns que s'hauria de materialitzar en candidatures unitàries d'aquest espai a les eleccions municipals del proper maig.