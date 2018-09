Podem farà primàries per elegir el substitut de Xavier Domènech

Primeres conseqüències pràctiques de la renúncia de Xavier Domènech a tots els seus càrrecs. El Consell Ciutadà de Podem Catalunya ha decidit aquest dissabte, per majoria absoluta, convocar properament una Assemblea Ciutadana Extraordinària perquè la militància elegeixi el seu nou secretari general, en substitució de Domènech.



En un comunicat, la formació ha explicat que ha pres la decisió "d'acord amb els estatuts de Podem i Podemos", que preveuen aquest mecanisme en cas de "circumstàncies sobrevingudes", com ara "la mort, la renúncia, la incapacitació, el cessament o la suspensió de la Secretaria General". El partit especifica que aquesta votació servirà només per designar el substitut de Domènech, i que no es renovarà la composició del Consell Ciutadà, que "emana de l'Assemblea Ciutadana celebrada el passat abril".

Justament a l'abril, Domènech va ser elegit secretari general de Podem. Aleshores, Domènech ja era coordinador general de Catalunya en Comú, en el que va representar la culminació de la confluència entre totes dues formacions. Una confluència que podria matisar-se segons quin sigui el nou líder que elegeixi la militància.



A la vegada, el Consell Ciutadà de Podem ha aprovat proposar Jéssica Albiach com a nova presidenta del grup parlamentari de Catalunya en Comú Podem, càrrec que també ocupava, Domènech. Albiach, fins ara portaveu adjunta del grup, per darrere de la portaveu Elisenda Alamany, i que se situa clarament més a prop de les tesis federalistes de la direcció d'ICV que de l'independentisme d'altres sectors dels Comuns, és també la primera opció d'Ada Colau, ara coordinadora general única de Catalunya en Comú -compartia el càrrec amb Domènech-, per presidir el grup parlamentari.