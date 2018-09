Esgotat políticament i, sobretot, personalment, Xavier Domènech va anunciar aquest dimarts que plegava i que, per tant, deixava tots els seus càrrecs polítics. Domènech era fins ara el coordinador general de Catalunya en Comú, el secretari general de Podem Catalunya i el president del grup parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Però més enllà d'això era, sobretot, l'home de consens entre les diferents sensibilitats d'un espai polític de confluència, que havia reunit en un mateix projecte persones amb dècades de trajectòria activista –com l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, o el tinent d'alcaldia a la capital, Jaume Asens, entre d'altres– amb formacions clàssiques amb una llarga trajectòria institucional, com ICV o EuiA. La seva marxa obligarà a rellevar-lo tant al Parlament com a les dues organitzacions polítiques i ja comencen a córrer noms dels possibles candidats a fer-ho.



La dimissió de Domènech arriba en un moment complicat per als Comuns, que en principi haurien d'estar afrontant el desplegament territorial després de les eleccions internes de l'estiu. Els comicis, però, van evidenciar les tensions intestines. La candidatura oficialista va estar encapçalada finalment per Domènech i Colau, però la idea inicial de l'ara dimitit era formar tàndem amb la portaveu parlamentària de Catalunya en Comú Podem, Elisenda Alamany, representant del sector més sobiranista de la formació. A l'hora de la veritat, ni el sector oficialista d'ICV ni alguns sectors de Barcelona en Comú veien amb bons ulls la presència d'Alamany, que mai ha amagat que és independentista, i van pressionar per descavalcar-la i situar-hi, finalment, Colau.

L'alcaldessa de Barcelona des de juny de 2015 és la gran referent polític de Catalunya en Comú i, des de fa dos mesos, també lidera orgànicament la formació. I, òbviament, en l'era post-Domènech la seva opinió guanyarà encara més pes i influència. Aquest mateix dimecres ha insinuat a El matí de Catalunya Ràdio que la diputada Jéssica Albiach guanyaria presència, i poc després Nació Digital ha avançat que serà precisament la dirigent de Podem l'opció de Colau per presidir el grup parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Albiach, que fins ara exercia de portaveu adjunta, ja va ser diputada la passada legislatura a les files de Catalunya Sí Que es Pot i ha format part de la direcció estatal de Podemos. Va optar a la secretaria general de Podem, però va ser derrotada per Albano Dante Fachin, de qui estava molt allunyada. Periodista de formació, Albiach se situa clarament més a prop de les tesis federalistes de la direcció d'ICV –o del mateix Domènech– que de l'independentisme d'Alamany.

Altres noms cridats a tenir un paper decisiu en els propers mesos són Marc Parés i Susanna Segovia, que segons el diari Ara podrien pilotar una direcció de transició. Parés és un dels independents que havia arribat a la cúpula dels Comuns de la mà de Xavier Domènech. Professor al departament de Geografia de la UAB, havia estat regidor de Medi Ambient i Participació a l'Ajuntament del Figaró-Montmany (Vallès Oriental) per la llista municipalista Candidatura Activa del Figaró (CAF). A Catalunya en Comú ha estat el responsable d'anàlisi política i estratègia i va ser el responsable de dissenyar la candidatura oficialista a les eleccions internes del juny. A l'hora de la veritat, però, la seva proposta inicial va ser modificada després del rebuig que generava el nom d'Elisenda Alamany. Finalment, el coordinador nacional d'ICV, David Cid, i el dirigent de Barcelona en Comú –i parella de Colau– Adrià Alemany van forçar els canvis que van provocar la sortida de la diputada de la direcció del partit. Parés, en canvi, s'hi ha mantingut.



Segovia és diputada al Parlament des de les eleccions del 21 de desembre i forma part de l'executiva de Catalunya en Comú, on sonava per encarregar-se de l'àrea d'Organització. Propera a Colau, ha assumit fins ara l'àrea de municipalisme. Implicada a Barcelona en Comú des de l'inici, ha estat portaveu de la formació de la capital i membre de la seva direcció executiva.

Càrrecs de partits i algun independent



No hi ha dubte que Catalunya en Comú afrontarà una nova etapa després de la marxa de qui fins ara n'ha estat un dirigent clau, i més enllà dels casos de Colau, Albiach, Parés i Segovia hi ha altres persones que estan cridades a jugar-hi un paper clau. Moltes estan vinculades als partits que hi han confluït i que, al cap i a la fi, tot i que formalment no es funcioni amb un sistema de quotes, encara tenen una clara influència. Sens dubte, ICV és el partit amb una major implantació territorial i això també atorga un paper clau en els Comuns als seus principals dirigents. Fonamentalment destaquen tres noms: David Cid, Marta Ribas i Ernest Urtasun. Els dos primers exerceixen de coordinadors nacionals dels ecosocialistes i, alhora, són diputats de Catalunya en Comú Podem. A més a més, Ribas és membre de l'executiva de Catalunya en Comú, mentre que Cid s'integra al consell nacional, després d'estar a la direcció fins al juliol. Urtasun és eurodiputat i portaveu d'ICV. Els tres se situen en el sector més federalista i contrari a la independència de l'espai. Tampoc es pot menystenir el pes que tenen les regidores barcelonines Laia Ortiz i Janet Sanz.



Per part d'EUiA, els dirigents claus són Joan Josep Nuet i Joan Mena. El primer és el coordinador general de l'organització comunista i diputat al Parlament, mentre que Mena exerceix de diputat al Congrés, dins el grup d'En Comú Podem. A més a més, Mena és a l'executiva de Catalunya en Comú i Nuet, al Consell Nacional. Sobretot al primer se'l situa dins els sectors més sobiranistes dels Comuns, cosa que no significa però que sigui independentista. A banda d'Albiach, un nom important de Podem és el Concepción Abellán, que justament era la número dos de la llista encapçalada per Domènech que va imposar-se a les eleccions a la direcció del partit morat.

Del nucli inicial de Barcelona en Comú destaquen dirigents com els tinents d'alcaldia a l'Ajuntament de Barcelona Gerardo Pisarello o Jaume Asens –alineat amb les tesis més sobiranistes de l'espai–, Adrià Alemany o Lucía Martín. Antiga activista de la PAH, Martín va rellevar Domènech com a portaveu d'En Comú Podem al Congrés. Finalment, també queden alguns independents amb cert pes, com el mateix Marc Parés o Xavier Matilla, que encapçala Terrassa en Comú i forma part de l'executiva de la confluència a nivell nacional. L'últim nom imprescindible és el d'Elisenda Alamany, que si es fa cas a les paraules de Colau continuarà com a portaveu del grup parlamentari de Catalunya, tot i les diferències evidents que manté amb una part de la cúpula de la formació.