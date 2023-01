Una dotzena de carreteres afectades per la neu, principalment al Pallars Sobirà, l'Aran i l'Alta Ribagorça

Una dotzena de carreteres estan afectades per la neu aquest dimarts, principalment al Pallars Sobrià. La majoria per l'obligatorietat de cadenes però també hi ha tallada l'L-311 en ambdós sentits a Cervera i a l'N-260 s'ha restringit el pas als vehicles de tercera categoria –de més de nou passatgers- entre el Pont de Suert i Sarroca de Bellera i entre Sort i Ribera d'Urgellet.

Durant el dilluns es van registrar nevades a bona part del Pirineu, algunes de certa importància, a l'espera que dimecres el temporal s'intensifiqui i els gruixos augmentin. Aquest dimarts, però, la jornada està marcada pel vent, que segons el Servei Meteorològic de Catalunya ja ha superat els 100 km/h en algunes zones elevades. El Camp de Tarragona, el Barcelonès i el Baix Llobregat són les zones on el vent hauria de bufar amb més força.

Les vies on les cadenes són obligatòries són l'C-13 entre Guingueta d'àneu i Esterri d'Àneu, la C-13z també a Esterri, la C-142-b a Naut Aran, la C-147 a Esterri d'Àneu, la C-28 entre Naut Aran i Esterri d'Àneu, la C-28z a Esterri, la L-500 entre el Pont de Suert i la Vall de Boí, l'L-501 a Vall de Boí, L-504 entre Cardós i Lladorre i L-510 a Alins.