Lleu nevada generalitzada al Pirineu a l'espera que el fred s'intensifiqui dimecres

Si es compleixen les previsions, a partir de dimecres el fred intens es normalitzarà a Catalunya i anirà acompanyat de nevades a cotes baixes, però aquest dilluns ja hi ha hagut una primera mostra, amb gruixos relativament destacables en alguns punt del Pirineu i d'altres menys importants -fins a 10 centímetres- en la majoria de casos. Segons informa el Servei Meteorològic de Catalunya, en alguns casos s'ha situat per sota dels 500 metres.

Les màquines llevaneu s'han posat en marxa per netejar les diverses vies afectades. Es tracta d'indrets com el port de la Bonaigua entre Naut Aran (Val d'Aran) i l'Alt Àneu (Pallars Sobirà), o la C-142b en l'accés al Pla de Beret, on calia circular amb cadenes. Les precipitacions en forma de neu han emblanquinat poblacions del nord del Pallars Sobirà. Entre altres, destaquen Esterri i la Guingueta d'Àneu o Llavorsí.

Pel que fa als gruixos de neu, cal destacar Certascan (Pallars Sobirà, 2.400 m), on han caigut fins a 22 centímetres de neu nova, i també Sasseuva (Aran, 2.228 m), on s'hi han registrat fins a 19 cm més de neu, segons les dades del Meteocat d'avui a les 17:00 hores. També destaquen els 7 cm nous de la Bonaigua (2.266 m) i els 6 cm que ha sumat Lac Redon (Aran, 2.247 m).

Pel que fa a indrets on s'han sumat els primers gruixos de neu, cal anar fins a l'estació meteorològica de Molló - Fabert (Ripollès, a 1.405 m), on s'han registrat fins a 8 cm de neu aquest dilluns, fins a mitja tarda. També s'han sumat 4 cm nous a Vielha - Elipòrt (Aran, 1.405 m), al Puig Sesolles (al Montseny, Vallès Oriental, 1.668 m), Prades (Baix Camp, 926 m) i Sort (Pallars Sobirà 679 m).



Neu a Catalunya aquest dilluns (actualitzat 17:00 h)

- Certascan (2.400 m): 22 cm

- Sasseuva (2.228 m): 19 cm

- Bonaigua (2.266 m): 7 cm

- Lac Redon (2.247 m): 6 cm

- Molló - Fabert (1.405 m): 8 cm

- Vielha - Elipòrt (1.027 m): 4 cm

- Salòria (2.451 m): 3 cm

- Puig Sesolles (1.668 m): 3 cm

- Prades (926 m): 3 cm

- Sort (679 m): 3 cm



Protecció Civil demana precaució pel vent

D'altra banda, Protecció Civil ha demanat aquesta tarda de dilluns extremar les precaucions per l'episodi de vent que està afectant Catalunya i ha activat també en estat d'alerta el pla Procicat per fort onatge. Ha informat que les darreres actualitzacions de les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya indiquen que dimarts el vent generalitzat s'intensificarà, per la qual cosa ha decidit mantenir en fase d'alerta el pla Vencat.

De fet, es preveuen ratxes de més de 70 km/h pràcticament a tot el territori i especialment a la Catalunya Central i al litoral i prelitoral central (Barcelonès i Baix Llobregat) i de Tarragona. Aquest fenomen anirà acompanyat de més nevades al Pirineu i un descens de les temperatures de cara a dimecres.

Protecció civil ha remarcat que abans que s'iniciï l'episodi de vent, s'han de retirar tots aquells objectes susceptibles de caure a la via pública des de balcons, terrasses, terrats, i altres elements elevats, així com assegurar aquells que no es puguin retirar. En aquest sentit, ha recomanat treure les decoracions nadalenques que encara no s'hagin retirat d'aquests llocs.

En el moment que el vent sigui intens, cal evitar situar-se en punts que poden dur un risc associat, com zones arbrades, pel perill que caigui una branca, al costat o recer de murs que no siguin estables i apartats de qualsevol element inestable o que pugui caure per la força del vent.

Alerta pla Procicat per fort onatge

Protecció Civil també ha activat aquest migdia l'alerta del pla Procicat per fort onatge demà dimarts a tot el litoral català excepte a l'Alt Empordà. Les onades podran superar els 4 metres d'alçada, per la qual cosa es recomana no acostar-se a les zones on trenquin fort i respectar els tancaments que facin els municipis a les zones de costa.

Per la seva banda, l'Ajuntament de Barcelona ha activat l'alerta del Pla Bàsic d'Emergència Municipal per mal estat de la mar davant les previsions meteorològiques i l'increment de l'alçada de les onades. El pla s'activa quan hi ha probabilitat alta que les onades superin els 2,5 metres i el litoral de la ciutat pateixi els efectes del mar, esdevenint un perill per a les persones o per destrosses en el mobiliari.