La Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona ha portat Crític al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) per evitar que publiqui qui són les 10 empreses, bancs i fons d’inversió que acumulen més de 25.000 pisos de lloguer a Catalunya. El mitjà va obtenir aquesta xifra de l’Incasòl i la va publicar en un reportatge al juliol, però la identitat d’aquests 10 grans tenidors estava anonimitzada.

"És una estratègia més de dilació i impediments a la nostra feina"

El mitjà va reclamar obtenir-ne els noms, i tant la Comissió de Garantia d’Accés a la Informació Pública (GAIP) com l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades han determinat que la Generalitat ha de facilitar aquesta informació.



La Cambra de la Propietat -una entitat privada que agrupa propietaris-, però, s’hi oposa i ha presentat un contenciós-administratiu al TSJC per evitar-ho. Al·leguen que podria incentivar l’ocupació il·legal de pisos i generar un "abús de dret". "Es tracta del dret a la informació. Judicialitzar aquest procés és posar-hi traves i no hauria de ser habitual. La nostra feina és explicar una informació que hauria de ser pública", explica a Públic per telèfon Roger Palà, periodista i cofundador de Crític.



"El dret a l’habitatge és un tema de màxima actualitat i importància, i d’interès social", subratlla Palà. Crític va estar durant el 2021 investigant sobre la qüestió i va presentar una petició de dret d’accés a la informació a l’Institut Català del Sòl (Incasol), l’organisme públic on es dipositen les fiances dels llogaters. La informació que els va lliurar, tanmateix, no estava completa -ja que la identitat de les empreses no constava- i el mitjà va recórrer davant la GAIP, qui s’ha de pronunciar en situacions de conflicte respecte a l’accés a la informació pública.



A partir d’aquí es va obrir l’actual procediment, i Crític ha obtingut dictamens favorables tant de la GAIP com de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, que va emetre un informe per encàrrec del primer organisme. Un cop esgotada la via administrativa, la Cambra ha acudit a la via judicial. "És una estratègia més de dilació i impediments a la nostra feina", critica Palà.



Una qüestió central en l'agenda pública i mediàtica

L’habitatge és actualment un dels temes centrals a l’agenda pública i mediàtica. La Llei d’Habitatge estatal s'aprovarà aquest dimarts al Consell de Ministres. "La ciutadania ha d’estar al màxim d’informada per prendre decisions", argumenta Palà.



En aquest context, Crític engega aquest dimarts una campanya de Verkami per fer front als costos de la defensa, que assumirà el Col·lectiu Ronda. L'objectiu és aconseguir 15.000 euros. El mitjà no vol quedar-se en la defensa, sinó que, si aconsegueix els fons necessaris, apostarà per personar-se en la causa i defensar amb els seus arguments per què se’ls ha de facilitar la informació. "No ens volem quedar de braços plegats, volem ser part activa en el procediment", destaca Palà.



La campanya va destinada a aconseguir els fons per la causa, però també a l’elaboració d’un dossier especial amb la informació en cas que obtinguin una sentència favorable. "El nostre objectiu és posar la informació a la disposició de la ciutadania", conclou el periodista.