La Fiscalia de Barcelona ha demanat nou anys de presó pel portaveu del Sindicat de Llogateres, Jaime Palomera, i l'Alpha i el Fran, dos llogaters -és a dir, tres anys per a cadascun d'ells-, per un delicte de coaccions i un altre de violació de domicili de persona jurídica vinculats a una manifestació organitzada pel sindicat el 2018 per protestar contra l'"assetjament immobiliari" que patia la parella. Palomera ha alertat que el procés és un "muntatge sense cap mena de prova que pretén fer passar la protesta pacífica del moviment per l'habitatge per un acte de violència" i ha exigit a la Generalitat i la resta d'administracions que impulsin "ja" una llei de lloguers que acabi amb les "expulsions injustificades".

Protestaven contra l'"assetjament immobiliari" que patia la parella

En una roda de premsa celebrada aquest dilluns, la parella d'inquilins afectada ha explicat que sempre han pagat el lloger i han denunciat les condicions d'insalubritat en què es trobava l'habitatge. "Hem begut aigua amb plom durant més de sis anys, hem tingut canonades d'amiant trencades, plagues de termites, i ara ens enfrontem a aquesta querella", ha exposat l'Alpha. "Vam reunir forces per dir prou; tinc dret a un habitatge digne", ha afegit el Fran. Quan la parella va decidir reclamar al propietari del pis que resolgués els problemes de l'habitatge, aquest va decidir no renovar-los el contracte de lloguer.



La parella i el sindicat han explicat que van intentar negociar amb els amos de l'immoble, i davant la "falta de resposta" el sindicat va decidir convocar una "protesta pacífica" davant l'Institut de Bellesa Francis, propietat dels mateixos tenidors. Paral·lelament, els afectats, juntament amb sis famílies del mateix bloc, van interposar dues denúncies per assetjament immobiliari, i la parella, a títol individual, una demanda per danys i perjudicis, el judici de la qual se celebrarà aquesta tardor. En resposta a les denúncies, l'Ajuntament de Barcelona va iniciar el 2019 dos expedients sancionadors de 90.000 euros contra els propietaris. Des del sindicat sostenen que aquestes accions han sigut "pioneres" i que crearan un precedent.

Criminalització de la protesta

En referència a la querella per amenaces presentada pels propietaris de l'immoble i la Fiscalia, Palomera ha insistit que la protesta va ser "pacífica" i que el procés és "un nou intent de criminalitzar el dret fonamental a la protesta i d’aturar la lluita per un habitatge digne". "Només cal veure les proves de l'acusació particular per veure que tot és un muntatge, no acrediten res del que diuen. Nosaltres hem aportat proves objectives". El portaveu també ha remarcat l'actitud de "bel·ligerància" de la Fiscalia, que demana tres anys de presó per cada un dels encausats; una pena superior a la sol·licitada per l'acusació particular.



L'advocada de la defensa, Anaïs Franquesa, ha explicat que aquest és un "cas clar de criminalització de la protesta" i ha considerat "preocupant" que la jutgessa instructora del cas no hagi admès gran part de les proves presentades per la defensa, entre les quals s'inclouen testimonis de periodistes i polítics presents a la protesta. Durant el judici, que se celebrarà la setmana que ve, les tornaran a presentar i esperen que aquest cop sí que siguin acceptades.