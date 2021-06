El moviment pel dret a l'habitatge es prepara per presentar una llei pròpia al Congrés dels Diputats abans de l'estiu a través de grups parlamentaris "que els donin suport". Davant la imminent impugnació de la llei de lloguers catalana per part del Govern espanyol al Tribunal Constitucional, la plataforma Iniciativa Ley Vivienda, que engloba un centenar d'organitzacions, ha anunciat que portarà al Congrés dels Diputats una llei d'habitatge feta des dels moviments socials. "Davant la passivitat del Govern estatal a l'hora de responsabilitzar-se de la crisi d'habitatge i d'incomplir les seves promeses, la societat fem una passa endavant", diuen en un comunicat.

Les organitzacions consideren que l'Executiu estatal ha deixat de "prioritzar" l'emergència habitacional: "No es pot presumir de ser un Govern progressista, alhora que es tanquen les portes a les negociacions i a parlar amb les organitzacions civils, que ens hem tornat expertes en el tema a força de patir-lo", denuncien. Per al moviment, la llei d'habitatge que estan tancant PSOE i Podemos no respon a les necessitats de la ciutadania: "La falta d'interlocució, no podem més que interpretar-la com una falta d'intenció absoluta a elaborar la llei que la gent necessita i no la que demanen els bancs, els fons voltor, les patronals i les immobiliàries".

Iniciativa Ley Vivienda critica que el Govern espanyol estigui retardant la negociació de la norma, i denuncien que en paral·lel PSOE i Podemos hagin pres la decisió de portar la legislació catalana al Tribunal Constitucional: "Encara ens sembla més greu, que després de diversos mesos de retard amb l'aprovació de la llei d'habitatge, i sense notícies de nous avenços, el Govern del PSOE i Podemos amenaci d'impugnar la Llei 11/2020 de regulació de preus a Catalunya, i arrabassi a la societat catalana un dels pocs marcs legals que protegeixen el seu dret a l'habitatge".

La llei de la plataforma demanarà regular el preu dels lloguers per tal que siguin "adequats als salaris de la població en cada zona del territori". També proposarà obligar els grans tenidors a oferir lloguer social estable a famílies vulnerables -com també s'ha proposat al Parlament de Catalunya-, a fer efectiva una segona oportunitat efectiva per als lloguers amb deutes hipotecaris i demanarà assignar una part "suficient" dels fons europeus de recuperació a tots els objectius exposats, entre d'altres. El text encara no ha estat presentat als grups parlamentaris, segons fonts de la Iniciativa. Quan ho facin, PSOE i Podemos hauran de decidir si fer costat a la iniciativa o desmarcar-se'n.