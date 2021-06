La llei de lloguers catalana no s'anul·larà immediatament després que el Govern espanyol la recorri al Tribunal Constitucional (TC). L'Executiu estatal ha confirmat avui que optarà per no invocar l'article 161.1 de la Constitució que permet tombar una llei autonòmica de forma exprés, anul·lant-la immediatament un cop s'arriba al TC. Tot i això, l'Estat persisteix amb la seva voluntat de portar la llei al Constitucional, per la qual cosa seguirà vigent fins que l'alt tribunal es posicioni al respecte.

La portaveu del Govern espanyol i ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, ho ha anunciat després del Consell de Ministres d'aquest dimarts: "No se sol·licitarà la suspensió immediata de la llei, ja que, en paral·lel, es tramitarà la llei d'habitatge que incorporarà molts dels elements impugnats", ha dit, en referència a la llei espanyola que negocien els socis del Govern estatal, la qual ha afirmat que es treballa perquè es consensuï abans de l'estiu. Montero ha assegurat que el Govern espanyol ha provat d'arribar a acords amb la Generalitat durant sis mesos, que no està d'acord amb la impugnació, i ha assenyalat que el Consell de Garanties Estatutàries i el Consell d'Estat van assenyalar la inconstitucionalitat de la norma per invasió de competències estatals per part del Govern.



La setmana passada, els ministres José Luís Ábalos i Miquel Iceta van anunciar que l'Executiu espanyol apostaria per recórrer la llei per la via urgent, però aquest dimarts el Consell de Ministres ha canviat de parer. Ja ho avançava ahir Ábalos, qui afirmava que era "impossible no recórrer" la llei: "Si l'anticonstitucionalitat és tan evident, no ho podem passar per alt". El ministre valorava com un "gest important" el fet que el Govern espanyol optés per no demanar la suspensió immediata de la llei.



En paral·lel, el Govern de la Generalitat ha considerat una "pèssima notícia" que el Govern espanyol vulgui impugnar la llei catalana. Després del Consell Executiu dels dimarts, la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ha assegurat que es tracta "d'una norma efectiva". La setmana passada, els grups parlamentaris catalans que van donar suport a la llei -ERC, Junts, En Comú Podem i la CUP- van emetre un comunicat on asseguraven que la defensarien "fins a les darreres conseqüències", un posicionament que podria fer perillar l'estabilitat parlamentària del Govern espanyol. Els Comuns i el Govern municipal a Barcelona presidit per Ada Colau també s'han posicionat en contra de la impugnació de la llei al TC.

El Sindicat de Llogateres lamenta el "boicot" a la llei

En un comunicat difós per les xarxes socials, el Sindicat de Llogateres ha atribuït el canvi de posició del Govern estatal a "la pressió i solidaritat de les més de 4.000 organitzacions socials, culturals i econòmiques" i a la "majoria parlamentària que la van impulsar el setembre de 2020" al Parlament de Catalunya.

Malgrat aquest gest, el Sindicat lamenta que l'Estat porti la legislació catalana al TC sense "cap obligació legal de fer-ho": "És una decisió política que només busca satisfer les demandes de la patronal immobiliària", afirma. Acusen els de Pedro Sánchez d'actuar "en direcció contrària al que faria un govern progressista": "En lloc de boicotejar una llei que està protegint milers de famílies de les pujades del lloguer i els desnonaments, hauria d'entendre aquesta llei a altres territoris".

Els socis del Govern espanyol continuen negociant la llei d'habitatge espanyola, unes converses en les quals també s'aborda la possibilitat d'expandir els topalls de preus catalans a tot l'Estat. Mentre Podemos aposta per aquesta via i ja va condicionar el suport als pressupostos estatals a que s'acceptés, el PSOE es mostra contrari a limitar els preus. Tot i que la llei estava prevista que arribés al Consell de Ministres el passat febrer, la negociació s'ha estancat en aquest punt i encara no està tancada ara com ara. El Sindicat de Llogateres insisteix en afirmar que la llei funciona: "La regulació ha fet caure els preus del lloguer un 4,8% interanual durant els primers sis mesos de funcionament".

Aquest dilluns, el moviment pel dret a l'habitatge va convocar una protesta a la seu del PSC a Barcelona i la del PSOE a Madrid per denunciar la decisió del partit de tirar pel dret i portar la llei al TC. La lluita contra la revocació de la llei de lloguers ha coincidit amb el suïcidi d'un home de 58 anys que anaven a desnonar també ahir, pel qual també s'han convocat mobilitzacions avui a la tarda al barri de Sants de Barcelona