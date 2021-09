El nombre de contractes de lloguer a Catalunya ha crescut un 48,8% en el primer semestre en comparació amb el mateix període de 2020, segons les dades fetes públiques pel Departament de Drets Socials obtingudes a partir de les fiances dipositades a l'Incasòl. El nombre de contractes també ha augmentat en comparació amb els primers sis mesos de 2019 i s'ha situat en xifres similars a les registrades el 2018.



Les rendes mensuals del lloguer han continuat la tendència a la baixa a tot Catalunya, amb una caiguda del 2,7% entre gener i juny respecte al mateix període de l'any passat. A Barcelona, el descens ha estat molt més pronunciat, del 7,1%, fins a 904,35 euros al mes. Justament aquesta setmana es compleix el primer any d'aplicació de la llei que regula el preu dels lloguers, que a la pràctica n'impedeix la pujada en les zones més tensionades, com la capital.



Durant el primer semestre de 2021 s'han formalitzat 85.423 contractes de lloguer a Catalunya, un increment del 48,8%. A Barcelona ciutat, l'augment ha estat més significatiu, amb un increment del 66,1% i 28.509 contractes. D'aquesta manera, el nombre de contractes s'ha situat en xifres similars a principis de 2018 després d'un 2020 marcat pels efectes de la pandèmia, mentre que els preus han continuat la tendència a la baixa.

La renda mensual del lloguer ha seguit una dinàmica lleugerament descendent en el primer semestre i s'ha situat en 713,22 euros al mes, una caiguda del 2,7% respecte als sis primers mesos de 2020. La baixada ha estat molt més pronunciada a Barcelona, amb un descens de les rendes del 7,1%. La caiguda ha estat molt més dèbil a la resta dels municipis de l'àrea metropolitana, amb un descens del 2,9% i a l'àmbit metropolità, amb una caiguda del 2,3%. A la resta de Catalunya, la baixada de preus ha estat d'un 1%.



"La situació de confinament, el teletreball, l'ensenyament no presencial a les universitats, la recerca d'una altra tipologia d'habitatge més ampli o l'absència de turisme poden haver incrementat la demanda d'habitatge de lloguer a altres indrets, afavorint que els preus hagin baixat més a les zones tenses i no hagin baixat tant a la resta de Catalunya", explica el secretari d'Habitatge i Inclusió Social, Carles Sala.

Descens de preus als barris turístics

Les baixades de les rendes a Barcelona han estat més notables als districtes amb més influència turística. D'aquesta manera, el preu del lloguer ha caigut un 11,8% a Ciutat Vella en el primer semestre; seguit d'un descens del 8,9% a l'Eixample i un 7,7% a Sant Martí. Les caigudes de preus menys rellevants han tingut lloc a Sarrià – Sant Gervasi, Sant Andreu i Nou Barris, amb descensos del 6%, el 5,4% i el 2,7%, respectivament.



Per ara, les variacions detectades en el mercat de lloguer no recullen "de forma objectiva" els efectes de l'aplicació de la llei de contenció de rendes, aprovada ara fa un any. "La normalització de la signatura de contractes de lloguer i el restabliment de l'activitat social permetran valorar en els pròxims trimestres l'impacte de la llei en els preus en els municipis de mercat tensat on s'aplica la contenció de rendes a través de l'aplicació de l'índex de referència", ha assegurat el secretari d'Habitatge i Inclusió Social.