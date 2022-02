Els Mossos d’Esquadra han detingut aquest dimecres al matí quatre persones presumptament relacionades amb un desnonament que va tenir lloc al barri del Poble-sec de Barcelona al maig del 2021, al Bloc Llavors, informa Alerta Solidària. Es tracta de quatre militants del moviment pel dret a l’habitatge, segons l’entitat, "sorpresa" per l’actuació policial perquè assegura que cap dels detinguts no ha rebut cap citació judicial i tots tenen un domicili conegut. Estan acusats de danys, atemptat contra agents de l’autoritat, resistència i desobediència greu i delicte de coaccions.

Així ho ha expressat a l’ACN Eva Pous, advocada d’Alerta Solidària, que veu les detencions com una "pràctica irregular" i de "qüestionable legalitat". "Veurem si hi ha ordre judicial darrere, i si té motiu de ser", ha indicat Pous, reiterant que tots els detinguts tenen feines i domicilis coneguts.



Els arrestats estan presumptament relacionats amb un desnonament al conegut com Bloc Llavors, al número 38 del carrer de Lleida i propietat d’un fons voltor. Els fets van passar el 25 de maig de l’any passat, quan un centenar de manifestants van concentrar-se davant de l’edifici per fer front a una quinzena d’unitats antiavalots dels Mossos. Un cop consumat el desnonament, diversos activistes van ocupar la seu d’ERC.



La CUP no assistirà a la reunió amb Aragonès en senyal de protesta

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, havia convocat a la CUP a una reunió aquest dimecres per abordar la unitat de l'independentisme, però finalment la formació no hi assistirà en senyal de protesta per les detencions. Ho ha anunciat en un comunicat en què informa que se sumen a la concentració de suport davant la comissaria de les Corts, on es troben els detinguts, en una manifestació convocada pels diferents moviments per l'habitatge i antirepressius.



Al comunicat, la formació manifesta "el seu clar rebuig a la repressió que s’està duent a terme contra el moviment per l’habitatge i els seus integrants". "Mentre no es garanteix el dret a l'habitatge, aquest Govern segueix participant en la persecució contra l’únic que el defensa i el garanteix", afegeixen.



A més, retreuen al Govern que "tracti l’emergència habitacional com un problema d’ordre públic, enviant el cos de Mossos d’Esquadra a participar en els desnonaments i detenint a activistes en defensa de drets fonamentals". En aquest sentit, la formació exigeix "la fi de la repressió i aturar immediatament la participació de les brigades antiavalots als llançaments".