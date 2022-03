El Tribunal Constitucional (TC) ha anul·lat parcialment la Llei catalana de regulació dels lloguers després d'estimar parcialment el recurs presentat pel PP quan es va aprovar, el setembre de 2020, sota l'argument que envaeix competències estatals. En una decisió presa per unanimitat, el TC ha acceptat el recurs, que fonamentalment se centrava en set articles que regulen el que la llei estableix com a mercats d'àrees tensionades on s'hi aplica un topall al preu del lloguer. Aquest límit de preu el fixava la Generalitat.



La resolució encara no s'ha publicat oficialment, però ja l'ha confirmat el Sindicat de Llogateres, l'entitat que més va mobilitzar-se perquè la regulació del preu dels arrendaments es convertís en realitat. Quan es faci pública la resolució serà quan s'anul·li una part de la normativa, que afecta, sens dubte, alguns dels seus aspectes més transcendents.

En un comunicat, el Sindicat de Llogateres ha condemnat que el TC "tombi les decisions del Parlament de Catalunya i retalli el dret a l’habitatge en benefici dels interessos del lobby immobiliari". I afegeix que la regulació de lloguers "és una eina efectiva per abaixar el preu dels lloguers i ha beneficiat més de 160.000 llogateres en l’últim any, abaixant els lloguers una mitjana del 5% a les ciutats regulades, on viu el 70% de la població catalana".

Aprovada amb els vots d'ERC, Junts, la CUP i En Comú Podem

La regulació va ser aprovada amb els vots d'ERC, Junts, la CUP i En Comú Podem el setembre de 2020 al Parlament després de rebre l'aval de 4.000 entitats socials -entre les que hi ha Òmnium Cultural, la PAH o l'Observatori DESC, a banda del Sindicat de Llogueteres-, mentre que s'hi van oposar les patronals Foment del Treball i Pimec, els actors tradicionals del sector immobiliari i el PSC, Cs i el PP. Des que ha estat vigent, la regulació ha provocat una caiguda del preu allà on s'aplica, però no s'ha reduït l'oferta, desmuntant el que pronosticaven els seus detractors.



A grans trets, la normativa implicava congelar el preu dels arrendaments en els 60 municipis de més de 20.000 habitants amb el mercat més tensionat i, fins i tot, rebaixar-lo en aquells immobles que tinguin un preu superior a la mitjana del seu entorn. La llei també incorpora un règim sancionador pels incompliments, d'entre 3.000 i 9.000 euros per a les infraccions lleus i d'entre 9.000 i 90.000 euros per a les greus.