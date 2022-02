La regulació dels preus de lloguer a Catalunya va provocar una caiguda del preu però no va reduir l'oferta de pisos. Aquesta és la principal conclusió d'un estudi de l'Institut d'Economia de Barcelona, publicat aquesta setmana. Els resultats s'han fet públics en un article acadèmic elaborat pels investigadors Rodrigo Martínez, Mariona Segur i Jordi Jofre.

En aquest text, els experts suggereixen que la mesura de control del lloguer va ser eficaç per reduir el lloguer pagat als municipis regulats amb descensos aproximats de 520 euros per pis l'any. En canvi, l'estudi no troba proves que la normativa reduís el nombre de contractes d'arrendament signats. Aquest fet suggereix "que l'escassetat de subministrament a curt termini no és necessàriament substancial", detalla el document, que afegeix que "és probable que les polítiques de control dels lloguers continuïn sent a l'agenda dels governs locals i regionals".

Durant la realització de l'estudi s'han aplicat diverses estratègies per tal de separar l'efecte de la pandèmia del de la regulació sobre el mercat del lloguer. Entre elles, s'han seleccionat municipis similars entre si i amb mateixes característiques, també s'han tingut en compte els possibles canvis en preferències per zones urbanes per distància a Barcelona i s'han contemplat els canvis migratoris.

"Tots aquests exercicis apunten en la mateixa direcció: la regulació abaixa els lloguers però no afecta l'oferta", ha celebrat el Sindicat de Llogateres, un dels promotors de la regulació dels preus dels arrendaments. Fa uns mesos aquesta organització ja havia conclòs que la regulació estava servint per rebaixar preus.