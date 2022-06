Dues plataformes ciutadanes denuncien Collboni, Escudé i Martí pel soroll dels concerts al Fòrum

Dues plataformes ciutadanes – Stop Concerts i Moviment Diagonal Mar – han interposat una denúncia contra tres càrrecs del govern municipal de l’Ajuntament de Barcelona pel soroll dels concerts a l’entorn dels habitatges propers al Parc del Fòrum. La demanda, presentada aquest dijous al registre general del jutjat de guàrdia de la Ciutat de la Justícia, va dirigida a qui consideren "responsable" de la situació com el regidor del districte de Sant Martí, David Escudé, "com a màxim responsable de l’adjudicació de les autoritzacions per als festivals musicals que s’hi celebren".

Iniciaran una campanya divulgativa per explicar la situació

També acusen a Jaume Collboni, com a "president de BSM [Barcelona Serveis Municipals] com a gestora dels espais del parc", i Jordi Martí, president de l’ICUB, "entitat pública que programa diversos esdeveniments, alguns dels quals afecten el parc".



"Després d’haver mantingut en múltiples ocasions reunions amb els responsables del consistori i promotors, advertint-los de les continues molèsties pel soroll que ocasionen els concerts a l’aire lliure i de no haver obtingut cap resposta a les reiterades queixes, ens hem vist obligats a demanar empara a la justícia perquè valori la demanda presentada", sostenen.

D’altra banda, les plataformes han anunciat que pròximament iniciaran "una campanya divulgativa per explicar quina és la situació" i "seguir sumant persones que s’hagin pogut veure afectades per la problemàtica".