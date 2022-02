Enfortir l'atenció primària per fer front a l'ascens de les mútues privades i evitar el "desmantallament" de la sanitat pública és l'objectiu que la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona (FAVB) reclama a la Generalitat davant els "problemes greus" que pateix després de dos anys de pandèmia. En quatre anys, els assegurats han passat del 25% al 32% a Catalunya.

En quatre anys, els assegurats han passat del 25% al 32% a Catalunya

És una dada que va posar sobre la taula el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, fa unes setmanes al Parlament. El portaveu d'En Comú Podem al Parlament, David Cid, també l'ha destacat en una roda de premsa al CAP Manso on ha anunciat que proposaran una llei per "blindar" l'atenció primària i dotar-la d'un reforç estructural "que no pot esperar més".



Cid ha explicat que cal un "pla de xoc" per augmentar els recursos de la primària i aquesta llei, que basen en cinc punts, servirà "per posar-la al lloc on es mereix".



"Esperàvem un compromís efectiu dels responsables que aparentment es mostraven disposats a reforçar el sistema. No ha estat així, la nova normalitat no preveu millorar res", ha afirmat per la seva banda la FAVB en el comunicat en què proposen set mesures "immediates" per revertir "el desmantellament i la pèrdua de prestigi" de la sanitat pública.

Augment del pressupost, el personal i la presencialitat

Les dues propostes tenen punts en comú, com l'augment del pressupost de l'atenció primària fins el 25% de la despesa en salut, tal com marca l'Organització Mundial de la Salut per tal d'oferir una atenció òptima. També incrementar les plantilles, que afronten una "desmotivació creixent", segons la FAVB, sobretot pel que fa a pediatria, atenció a domicili i a les residències.



Els Comuns demanen "fixar per llei" els professionals que hi ha d'haver als CAP, i afirmen que més enllà de metges de família i infermeres també calen més "nutricionistes, psicòlegs, geriatres i fisioterapeutes".

Reclamen una millora de l'accessibilitat i no abusar de les visites telemàtiques

També constaten com la pandèmia ha comportat la introducció d'un format "híbrid", amb visites telemàtiques, però la FAVB considera que se'n fa un ús "excessiu". Demanen incrementar la presencialitat, que en alguns centres no arribaria al 50% de l'atenció, per "restablir" la relació entre els usuaris i els professionals i fer un "ús racional" de les noves tecnologies per tal de no aprofundir la bretxa digital, especialment en la gent gran.



Els Comuns també reclamen millorar "l'accessibilitat" per tal de defensar la proximitat amb els usuaris i garantir que tinguin professionals "de referència".



Millors espais i menys fragmentació dels serveis

La millora dels espais on estan situats als CAP és una altra de les prioritats, ja que alguns no són "adequats" a les necessitats actuals, segons la FAVB. En Comú Podem posa sobre la taula la necessitat de millorar la tecnologia diagnòstica i de seguiment per superar una "arquitectura dels centres" que ha quedat "obsoleta".



La FAVB també demana "acabar amb la fragmentació i disgregació" en la cartera de serveis, com pediatria, ginecologia o odontologia, unificant-los i reduint les llistes d'espera. Aquesta fragmentació, asseguren, "promou l’assegurament privat". A més, la FAVB demana la creació de consells de participació als centres de salut per tal que els usuaris puguin participar en la seva "governança" i implicar-se en la seva defensa.