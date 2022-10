Dues turistes catalanes moren en un accident de globus a Turquia

Dues turistes catalanes de 62 i 64 anys han mort i tres persones més del mateix grup han resultat ferides en un accident de globus aerostàtic a la regió turca de la Capadòcia. Les víctimes mortals eren veïnes de Lloret de Mar, que ha decretat tres dies de dol un cop s'ha conegut el succés. També s'ha convocat un minut de silenci a la plaça de la Vila per aquest dimarts al vespre. Les autoritats de la província de Nevsehir han atribuït el sinistre a un augment inesperat del vent, i han obery una investigació per aclarir els fets.

Pel que fa a les tres persones ferides, fonts de la Delegació del Govern a Catalunya citades per Europa Press han concretat que una ha estat donada d'alta, mentre que una altra evoluciona favorablement i la tercera ha estat traslladada d'un hospital a un altre.

El globus s'havia enlairat al voltant de les 7.25 (hora local) des de les ruïnes de Zelve, al districte d'Avanos, amb 30 persones a bord i s'ha vist obligat a fer un aterratge forçós al voltant de les 8.50 a prop de la localitat de Kabak, segons ha informat l'oficina del governador a un comunicat.

El governador s'ha acostat a la zona del sinistre i fonts diplomàtiques citades també per Europa Press han confirmat que s'hi ha traslladat el cònsol espanyol. Aquestes fonts ha explicat que estan en contacte amb les autoritats locals per aclarir els fets. La consellera d’Acció Exterior, Meritxell Serret, està en contacte amb les autoritats locals i amb el Ministeri d’Exteriors. També s’han activat els departaments de Salut i Interior per si fos necessari acompanyament i suport en repatriacions.

Uns 2,5 milions de turistes cada any Capadòcia, una regió àrida patrimoni de la UNESCO que té entre els seus atractius turístics justament els viatges amb globus. El maig del 2013, tres brasilers van morir pel xoc entre dos d'aquests aparells, mentre que el 2017 es van registrar dues morts més en altres incidents, segons el diari Hurriyet.