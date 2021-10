El president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, ha avançat aquest divendres que entre els mesos de desembre i gener el Govern tindrà llest el nou Pacte Nacional per a la Indústria, que ha de planificar la política del Govern en aquest àmbit. Durant la inauguració de la XXXII edició de la Trobada Empresarial al Pirineu, que se celebra a la Seu d’Urgell amb la presència de 600 persones, Aragonès ha apostat per "reindustrialitzar el país d’una forma verda, digital i equilibrada". Per fer-ho possible, ha garantit que el nou Pacte Nacional per a la Indústria incorporarà una dotació econòmica als pressupostos de la Generalitat. L’anterior Pacte Nacional per a la Indústria (PNI), que es va desenvolupar entre els anys 2017 i el 2020, va executar 1.668 milions d’euros, un 90% de la quantitat prevista.



En el moment d’iniciar el seu discurs, només feia dos minuts que parlava, dos activistes, un d’ells Bernat Lavaquiol, regidor de la CUP a la Seu d’Urgell, membre del col·lectiu Arran i portaveu de la plataforma contrària a la candidatura dels Jocs Olímpics d’hivern de l’any 2030, han interromput la intervenció d’Aragonès desplegant una pancarta contrària a l’esdeveniment.

Contenció salarial

Davant de la reivindicació dels empresaris, molt present durant aquesta Trobada de la necessitat de reduir els tràmits burocràtics, Aragonès ha garantit la implantació d’un reglament per desenvolupar una llei de facilitat econòmica per agilitzar els processos administratius: "Revisarem els procediments urbanístics per accelerar la sortida de la crisi". Amb relació a la recepta perquè l’economia catalana sigui competitiva, Aragonès ha destacat que "no ens en sortirem ni serem competitius si ho fem sobre la base de la contenció salarial i no apostem per la innovació".

Compromís amb la taula de diàleg

Aragonès ha dibuixat un panorama de transformació per l’escenari post-Covid, basat en quatre potes: la social, la feminista, l’ecològica i la democràtica. D’aquesta darrera, ha defensat el compromís de la Generalitat amb la taula de diàleg per fer avançar Catalunya. "És el camí de l’estabilitat, que no vol dir immobilisme ni quedar-se congelats". Sobre els pressupostos de la Generalitat, el president ha mostrat el seu convenciment que s’aprovaran a principis de novembre, tot i les reticències que planteja la CUP.

En relació amb els àmbits econòmics que lideraran la futura recuperació de Catalunya, el president de la Generalitat ha citat l’automoció i el sector carni. Del primer, ha comentat que "volem mantenir aquí tota la cadena de valor", mentre que del segon ha apuntat la necessitat de "ser capaços de gestionar la cabana ramadera i les dejeccions". Així mateix, respecte a la vintena de projectes que ha impulsat Catalunya en el marc dels fons Next Generation, Aragonès ha detallat la participació catalana en iniciatives comunitàries que són "llavors de futur", com la creació d’una proteïna vegetal o la constitució d’un consorci per crear xips europeus que puguin reduir la dependència amb la producció asiàtica. Com a complement, el president ha apuntat la voluntat de l’executiu de passar del 20 al 40% dels titulats en Formació Professional (FP) en el termini d’una dècada.



En un gest de complicitat cap als empresaris lleidatans presents a les jornades, Aragonès ha promès destinar fons dels ajuts Next Generation a la modernització del Canal d’Urgell, una infraestructura que "ens permetrà gestionar de forma eficient un recurs escàs com és l’aigua".

Moment en què dos activistes han desplegat pancartes contra els Jocs Olímpics d'Hivern del 2030 en la Trobada Empresarial al Pirineu. — Marta Lluvich / ACN

Pèrdua de l’impuls econòmic

Més enllà dels plantejaments sobre la reducció dels tràmits burocràtics, el president de la Trobada Empresarial, Vicenç Voltes, ha demanat al president de la Generalitat les condicions per atraure inversions per millorar la productivitat econòmica: "No ens podem permetre que les inversions s’encallin per la falta d’entesa entre les administracions". En clau local, Voltes ha recordat el fenomen de les empreses que s’acaben instal·lant a l’Aragó per les millors condicions fiscals. En aquest sentit, ha afegit que "Catalunya no es pot permetre perdre posicions com a motor econòmic". Entre aquests projectes, Voltes ha citat l’ampliació de la tercera pista de l’aeroport del Prat o la futura celebració dels Jocs Olímpics d’Hivern.

En referència a aquesta demanda, Pere Aragonès ha defensat la conveniència de celebrar els Jocs Olímpics d’Hivern, argumentant que "són una oportunitat per al conjunt dels Pirineus i és un error pensar que només són els 15 dies d'esdeveniment, ja que suposen un desenvolupament econòmic per a la regió". En aquest sentit, ha plantejat que el Pla Pirineus 2030 ha de servir per a la diversificació econòmica de les comarques de muntanya i lluitar contra la despoblació de la zona, a més de "trencar amb algunes paradoxes, com que hi hagi municipis amb habitatges buits".

El president de la Trobada ha instat la Generalitat a facilitar l’activitat econòmica. "No ens cal acreditar el nostre sistema emprenedor, però sí que ens fa falta una acció política per facilitar l’activitat", ha apuntat. En la mateixa línia de conciliar l’emergència climàtica i la competitivitat, l’alcalde de la Seu d’Urgell, Francesc Viaplana, ha indicat que "el Pirineu ha de deixar de ser el pati d’esbarjo de la població urbana". Per aquest motiu, ha reafirmat la importància de combinar la conservació de la natura amb el progrés econòmic.