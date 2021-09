Amb la convocatòria de la taula de reindustrialització de Nissan pel pròxim 1 d’octubre s’inicia el compte enrere per determinar el futur de les tres plantes que la multinacional japonesa té a Catalunya, després que l’empresa anunciés que la fi de la producció seria el 31 de desembre d’enguany. La concreció del possible projecte que es faci càrrec de l’activitat encara està en l’aire, tot i que de la decisió en depenen com a mínim 3.000 llocs directes. Al procés, que entra en la seva fase decisiva s’han presentat cinc empreses, dues d’elles asiàtiques. La consultora KPMG, encarregada de gestionar-lo, i el director de Nissan a Espanya, Frank Torres, asseguren que totes les propostes garanteixen el manteniment de l’activitat i de l’ocupació, però encara en falten molts detalls de les iniciatives empresarials.



La llista de candidats per fer-se càrrec del negoci de Nissan a Catalunya s’ha reduït a cinc. L’empresa que més llum ha aportat sobre el seu projecte és la belga Punch, que recentment ha anunciat una inversió de 650 milions d’euros per fabricar furgonetes i totterrenys amb motors d’hidrògen. També ha difós les seves intencions el hub d’electromobilitat, format per QEV Technologies, Btech i Ronn Motor Group, que preveuen destinar-hi més de 1.000 milions d’euros. La catalana Silence, ubicada a Molins de Rei (Baix Llobregat), especialitzada en les motos elèctriques, vol ampliar la seva producció amb l’àmbit dels cotxes amb l’adquisició del negoci de Nissan. Les altres dues procedeixen de companyies d’origen asiàtic i estan relacionades amb la mobilitat elèctrica.

Abans que tingui lloc la taula de reindustrialització, les empreses volen conèixer els ajuts que poden atorgar les administracions i el paper que jugaran els fons europeus Next Generation, vinculats parcialment al sector de la mobilitat sostenible. Després de conèixer la data de la reunió, el portaveu del comitè d’empresa d’USOC a Nissan, Miguel Ruiz, explica que "només acceptarem un pla que doni cabuda a les pèrdues d’ocupació, que en el cas de les tres plantes generen 3.000 llocs de treball directes".

Projecte integral

Tot i que la sortida de Nissan està prevista per a finals d’any, el més probable és que la fàbrica estigui tancada uns mesos fins que es precisi l’ús industrial de les instal·lacions. Precisament per aquest motiu, el membre de la Federació d’Indústria de CCOO Catalunya, Tomás Díaz, vol que l’acord "reflecteixi les garanties de la reindustrialització". A més, Díaz assenyala que un dels punts que reivindicaran a la taula de l’1 d’octubre és "un projecte integral que inclogui els tres centres de treball, com són la Zona Franca, Sant Andreu de la Barca i Montcada i Reixach". En aquest sentit, recorda que l’oferta de Silence es vincula només al centre de Montcada i no preveu agrupar la cadena de valor de tots els proveïdors. En relació amb la proposta de la belga Punch, el representant sindical considera que l’empresa "està fent pressió a altres inversors perquè presentin la seva oferta".



Després de conèixer la data de la reunió de la taula, des del sindicat CCOO a Nissan es lamenta que "no s’hagin definit la totalitat de projectes que opten a la reindustrialització de les plantes". En un comunicat, CCOO reclama "concreció, ja que avui dia no tenim cap decisió definitiva sobre quins projectes ocuparan les instal·lacions de Nissan de Zona Franca, Montcada i Sant Andreu". Els representants dels treballadors afegeixen que, una vegada s’hagi decidit el projecte que ocuparà els terrenys, "seguirem treballant per complir amb els acords relatius a l’inici de producció i consolidació de la iniciativa, garantint els llocs de treball i condicions laborals i salarials incloses a l’acord del 5 d’agost".

Des del comitè d’empresa s’insta a "definir i millorar els projectes per arribar a l’elecció amb les millors opcions, especialment a l’hora de reflectir les garanties de reindustrialització amb una ocupació de qualitat". A més, el comitè d’empresa troba a faltar "una major participació pública en aquest procés".

Desert industrial

En la mateixa línia, el secretari d’organització d’UGT a Nissan, Manel Sanz, sol·licita que l’acord eviti la desertització industrial i que ofereixi solucions a proveïdors i empreses subcontractades. Paral·lelament, el sindicat exigeix a les diferents administracions la màxima implicació per fer realitat la continuïtat d'un projecte industrial sòlid que garanteixi l'ocupació. Ja el passat mes d’agost, la plantilla va realitzar una mobilització per advertir que "la paciència dels treballadors s’està acabant i és hora de deixar de banda les paraules i concretar les alternatives a la destrucció de 25.000 llocs de treball".

Tots els sindicats coincideixen que la data límit del 31 de desembre s’hauria de prorrogar i que els treballs de la taula de reindustrialització prossegueixin més enllà

Tots els sindicats coincideixen que la data límit del 31 de desembre s’hauria de prorrogar i que els treballs de la taula de reindustrialització prossegueixin més enllà d’aquest dia. Estan convençuts que el procés no es pot donar per tancat fins que estigui totalment clar el futur dels empleats afectats pel tancament de Nissan.

Un cop finalitzades les prejubilacions i les baixes incentivades, el dia de la reunió, l’1 d’octubre, quedaran gairebé 1.500 empleats de Nissan que no tenen clar el seu futur laboral a partir del 2022. A partir del dia que es trobi la taula de diàleg, formada per la Generalitat de Catalunya, el Govern central, la direcció de Nissan i els sindicats, s’inicia el compte enrere per determinar la proposta que es farà càrrec de les instal·lacions de Nissan.