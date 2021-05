Un any de l'anunci de la marxa de Nissan, la més gran d'una fàbrica a Catalunya, i que posava fi a un projecte amb 100 anys d'història. La companyia nipona va anunciar el 28 de maig que tancava les fàbriques de Barcelona, Montcada i Reixac i Sant Andreu de la Barca, argumentant que no eren competitives. Els treballadors es van oposar fermament a la decisió i van acusar l'empresa de "deixar morir" les plantes catalanes. Després de 95 dies de vaga i protestes, Nissan va accedir a retardar el tancament fins a final del 2021 i engegar una taula de reindustrialització per buscar un substitut, que encara està en funcionament. 12 mesos després, la plantilla es manifesta aquest divendres davant de la fàbrica per reclamar un projecte "a l'alçada del que es perd".

Els sindicats, entre ells CCOO i UGT, han convocat una aturada a partir de les 10:30h del matí i han organitzat una mobilització a les portes de la fàbrica de Zona Franca per protestar contra l'adéu de la multinacional i per reclamar avenços reals en el procés de reindustrialització. L'anunci de la marxa de la multinacional posava fi a 40 anys d'història de Nissan a Catalunya i a 100 anys de Motor Ibérica. Les instal·lacions de Zona Franca, Montcada i Reixac, Sant Andreu, el centre de distribució al port i la planta de recanvis representen l'1,3% del PIB i el 7% del producte industrial català.



D'aquesta manera, s'iniciava l'ERO més gran que ha patit la indústria catalana que incloïa 2.525 treballadors d'una plantilla de 3.000 i 11.500 empleats afectats indirectament. Els sindicats encara amplien més aquestes xifres i asseguren que hi ha 25.000 treballadors que depenen de les plantes de l'automobilística.



Des d'un inici el comitè d'empresa va denunciar que la multinacional havia "ofegat" les fàbriques, traient models sense substituir-los i permetent fugues de vehicles a fàbriques de Renault, soci de Nissan. La plantilla va iniciar una vaga indefinida el 4 de maig del 2020 centralitzada a les instal·lacions de Montcada i Reixac que va acabar paralitzant tota la producció, davant les incerteses i els rumors del possible tancament, que s'allargaria 95 dies. Per la seva part, Nissan va justificar el tancament per la baixa producció de les fàbriques, que no veien prou competitives.

La incertesa continua

Un any després, les incerteses sobre qui substituirà Nissan a Catalunya continuen. Després de deu reunions, la comissió de reindustrialització -formada per Nissan, la Generalitat, el govern espanyol i els sindicats- ha rebut 17 projectes de 13 empreses. El 7 de juny hi ha la pròxima reunió, en la qual es començarà a decidir quins projectes compleixen els requisits necessaris per continuar en el procés, que s'hauria d'acabar abans de l'octubre. La multinacional assegura que la feina de la comissió "va en la direcció correcta" i afegeix que ha estat "plenament implicada en la recerca d'un nou projecte alternatiu de reindustrialització".

Els representants dels treballadors lamenten que les administracions no trobin un inversor a l'altura de Nissan

Al seu torn, els sindicats han criticat durament la manca d'avenços de la mesa i han tornat a iniciar un cicle de protestes. Els representants dels treballadors lamenten que les administracions no estan fent prou per trobar un inversor a l'altura de Nissan, el tancament més important d'una fàbrica a Catalunya. Les iniciatives presentades fins ara, són "menors" i no garanteixen la mateixa ocupació que el fabricant japonès, afegeixen.

No només els treballadors en plantilla fixa a Nissan han iniciat recentment mobilitzacions, sinó que també s'hi ha sumat el personal subcontractat, amb vagues en una vuitena d'empreses com ara Securitas, que proporciona el servei de bombers de la planta de la Zona Franca.