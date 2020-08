La plantilla de Nissan ratifica l'acord entre empresa i sindicats pel tancament de les plantes

La plantilla de Nissan ha ratificat per unanimitat l'acord que van tancar aquest dimecres l'empresa i els sindicats sobre l'Expedient de Regulació de l'Ocupació (ERO) a 2.525 treballadors i el tancament de les plantes a Catalunya. Ho ha fet en una assemblea d'una hora i mitja davant la fàbrica de Montcada i Reixac, on els diferents representants sindicals de CCOO, UGT, CGT i l'USOC han detallat el contingut de l'acord a què es va arribar després de 25 hores consecutives de reunió telemàtica i quasi una setmana després de la finalització del període oficial de consultes.

L'acord va ser possible amb el compromís de l'empresa de posposar el cessament de l'activitat a desembre de 2021 -en principi estava previst per a desembre d'enguany- i a no acomiadar a ningú fins a aquesta data, tal com reclamava el comitè d'empresa, han explicat a l'àgencia Efe fonts sindicals.



Els treballadors han fet 95 dies de vaga indefinida, centralitzada a Montcada i Reixac, per protestar, primer, per les incerteses de futur, i després per l'anunci de tancament.



No hi haurà acomiadaments forçosos fins que es faci efectiu el tancament de les plantes, però sí que podrà haver-hi fins a aquesta data baixes voluntàries incentivades.

Indemnitzacions i prejubilacions

La multinacional japonesa ha cedit en altres reivindicacions dels representants dels treballadors, com la millora de les indemnitzacions, que serà de 60 dies per any treballat per als menors de 50 anys, sense topall de mensualitats.



Pel que fa a la sortida de la plantilla, s'han establert diferents grups en funció de l'edat. Els nascuts abans del 31 de desembre del 1966 cobraran el 90% del salari fins als 63 anys.



A més, els treballadors d'entre 51 i 54 anys podran prejubilar-se amb conveni especial fins als 61 anys en diferents percentatges de sou (del 75% fins al 85%). Aquest ha sigut un dels punts de fricció de les reunions, ja que en un inici l'empresa no contemplava abonar-lo.

Els treballadors, a més, tindran preferència a l'hora d'optar a les contractacions dels futurs inversors industrials que s'instal·lin en les plantes de l'automobilística.

Els sindicats han lamentat que l'empresa hagi "volgut dinamitar" l'acord i que les institucions no hagin derogat la reforma laboral, tal com demanaven, ha informat l'ACN. "Aquest acord culmina la lluita contra una multinacional que ens ha tancat sense donar-nos les causes, enganyant com sempre, hem aconseguit un acord just pels treballadors i una bombona d'oxigen per buscar la reindustrialització", ha afegit Miguel Ruiz, representant de Sigen-Usoc.



A més, els treballadors creuen que s'ha parat "el primer cop" evitant "sortides traumàtiques" i "ara toca enfrontar la nova etapa de recol·locacions i la sortida de futur que ens donin", ha dit Javier Turrillo, delegat de la CGT.

El passat 28 de març, Nissan feia oficial la notícia que temien des de feia setmanes sindicats i institucions: el tancament de les fàbriques de Zona Franca, Montcada i Reixac i Sant Andreu de la Barca i l'acomiadament dels 2.525 treballadors. La decisió forma part del pla de negoci presentat el 27 de maig per l'aliança Nissan-Renault i Mitsubishi, que preveu el repartiment de models i gammes per diverses regions del món. Un pla que, lògicament, prioritza les plantes de Renault a França.



Des d'aleshores, sindicats i empresa negociaven les condicions del tancament i les indemnitzacions de la plantilla, unes negociacions que s'han trencat en algun moment i que han comptat amb la mediació de la Generalitat.

Reindustrialització

Encara que la intenció inicial de Nissan era tancar les plantes al desembre d'enguany, finalment el cessament de l'activitat es produirà al desembre de 2021, la qual cosa donarà un marge de temps major per a trobar un o diversos inversors industrials interessats a ocupar les factories.



De moment, quatre empreses internacionals -dos fabricants de vehicles i altres dues de bateries per a cotxes elèctrics- s'han interessat per les plantes de Nissan, la qual cosa permetria mantenir l'actual nivell d'utilització de la factoria automobilística.

Aquest tancament posarà un punt i final a la centenària història de Nissan a Barcelona, que té el seu embrió en una planta oberta a Cadis de la mà de Ford i que es va traslladar en la dècada de 1960 a la capital catalana, on va arribar a convertir-se en la segona fàbrica de vehicles més important.

Els sindicats havien exigit mantenir tots els llocs de treball mentre continués l'activitat industrial a les plantes catalanes i evitar acomiadaments traumàtics, a més d'un pla de reindustrialització, però finalment l'empresa es va oferir a allargar el tancament de les plantes de la Zona Franca, Montcada i Reixac i Sant Andreu de la Barca, anunciat el maig, fins a desembre de 2021.



La plantilla celebrarà una assemblea aquest dijous al matí a Montcada per ratificar l'acord. Mentrestant, aquest vespre els advocats de les parts estan revisant el redactat del document.



Nissan suposa el 7% de tota la indústria de Catalunya i un 1,3% de la riquesa generada al Principat.