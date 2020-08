Nissan no descarta la mediació del Govern espanyol si no hi ha acord amb els treballadors

A poques hores perquè s'acabi el temps que Nissan va donar als treballadors per acceptar o rebutjar l'última proposta de l'empresa, després que divendres es trenquessin les negociacions i s'acabés el període de consultes de l'Expedient de Regulació de l'Ocupació (ERO), un representant de la companyia ha informat sobre l'existència d'un cert marge de negociació. En una entrevista concedida a TV3 aquest diumenge, el responsable d'operacions industrials a Nissan Ibérica i encarregat del tancament de les plantes, Frank Torres, apuntava que l'empresa estava disposada a arribar a un acord si hi havia algunes concessions per part dels sindicats. Fonts del Comitè d'Empresa, però, critiquen que els posa "entre l'espasa i la paret" i que "a última hora, es tracta d'un tot o res". Javier Trujillo, representant sindical de la CGT, ha lamentat, en conversa amb Públic, que les negociacions no s'han produït en el marc que ells volien i hi ha hagut "imposicions".



En l'entrevista, Torres va afirmar que no descarten una mediació del Govern espanyol entre empresa i treballadors si no hi ha acord demà. Des dels sindicats recorden que sempre han reclamat una major implicació de les administracions, i Trujillo apunta que "és important que el Govern estigui amb nosaltres, a una taula a tres bandes".

D'altra banda, el directiu va manifestar que si les posicions s'acosten, la negociació podria continuar, però si no, l'empresa executarà l'ERO unilateralment. Els sindicats han avisat que l'impugnaran i que ho podrien portar als tribunals en una demanda col·lectiva, segons van reafirmar després d'una assemblea a Montcada aquest dissabte. "A ells tampoc els va bé. Si anem a judici, Frank Torres haurà perdut la partida. Estaran dos anys amb el tema i sense producció", adverteix Trujillo.



La proposta que Nissan va posar sobre la taula preveu ajornar el tancament de les plantes de Zona Franca, Montcada i Reixac i Sant Andreu de la Barca fins a finals del 2021, un augment de les indemnitzacions i que els menors de 50 anys que sortissin a partir de l'1 de gener del 2021 tinguessin prioritat per incorporar-se a l'empresa que ocupés el lloc de Nissan a Barcelona.



Els sindicats, però, critiquen una manca d'implicació per part de l'empresa en aquest procés de reindustrialització. Trujillo destaca que hi ha hagut certs "apropaments" i canvis durant les negociacions, i que no estan lluny d'un acord pel que fa al marc general de la proposta, tot i que volen més concreció sobre la reindustrialització: "No es preocupen de qui vindrà ni de com ho farà", destaca. Els sindicats demanen que l'empresa posi facilitats per qui ocupi el seu lloc, encara que sigui la competència. "Volem que es reindustrialitzi i hi hagi una sortida digna per la gent", insisteix Trujillo.

En l'entrevista, Torres va apuntar que tant el Govern espanyol com la Generalitat han assegurat que ja hi ha potencials interessats. "El que demanen aquestes empreses és temps i pau social. Nosaltres el que diem és que estaríem disposats a produir fins al desembre del 2021 amb pau social", va apuntar.



Un "últim esforç"

Per altra banda, la Secretaria General de la Indústria i la Pime del Govern espanyol ha demanat aquest dilluns un "últim esforç" a Nissan per desbloquejar les negociacions amb els treballadors, després que la direcció de l'empresa i els sindicats trenquessin les negociacions divendres a última hora de la nit coincidint amb el final del període de consultes. Fonts de l'executiu han advertit que "el desacord no seria bo per a les parts, tampoc per a Nissan" i sostenen que "és possible" una entesa d'aquí a dimarts.