Catalunya va rebre més d'1,5 milions de turistes durant el mes de juliol, el doble respecte al mateix període de l'any passat, quan en van arribar 758.997. No obstant això, la xifra és encara un 37,7% inferior en comparació al juliol de 2019, abans de l'esclat de la crisi de la Covid-19. La davallada es deu al comportament del turisme internacional. Durant aquest juliol, Catalunya va rebre 594.561 visitants procedents de l'estranger, més del doble respecte a l'any passat, però un 63% menys en comparació al 2019. El turisme estatal, en canvi, ja supera els nivells previs a la pandèmia. Fins a 923.436 ciutadans espanyols van visitar Catalunya aquest juliol, un 83% més en termes interanuals i un 12% més respecte al 2019.



Pel que fa a les pernoctacions, la tendència és la mateixa. Segons l'Enquesta d'ocupació hotelera, publicada aquest dimarts per l'Institut Nacional d'Estadística (INE), a Catalunya es van registrar més de 4,1 milions de pernoctacions durant el mes de juliol, més del doble respecte a l'exercici anterior, però gairebé la meitat en comparació als mesos previs a la pandèmia (-49,6%). Si bé les pernoctacions de turistes estrangers van reduir-se –entre aquest juliol i el mateix mes de 2019 van caure un 69%-, les pernoctacions de turistes espanyols van incrementar-se un 10% respecte als nivells precrisi.



Per demarcacions, Barcelona va continuar liderant l'arribada de turistes a Catalunya. Durant el setè mes de l'any, la província va rebre fins a 626.648 visitants, gairebé el triple en comparació a l'any passat, però la meitat respecte al juliol de 2019. A diferència de la resta de demarcacions, Barcelona va ser l'única on el nombre de viatgers procedents de l'Estat va seguir estancat. En concret, les comarques metropolitanes van rebre 276.007 visitants espanyols, un 7,3% menys respecte al juliol de 2019.

A Girona, el nombre de turistes durant el setè mes de l'any es va situar en 426.288, el que suposa un increment interanual del 39,6%, però una davallada del 21,3% en comparació al juliol de 2019. Pel que fa a Tarragona, la xifra de visitants es va situar en els 373.573, més del doble respecte a l'any passat, però un 20,7% inferior als registres de fa dos anys. En ambdós casos, però, la xifra de visitants procedents d'altres punts de l'Estat va superar els nivells prepandèmia.



Lleida va ser la demarcació que més es va acostar als volums previs a l'esclat de la crisi de la Covid-19. Durant el mes de juliol, les comarques de ponent van rebre 91.489 turistes -tant nacionals com internacionals-, gairebé el doble respecte a l'any passat i tan sols un 4,6% menys respecte al juliol de 2019.



Pel que fa a l'ocupació hotelera, Catalunya va cobrir el 47,6% de les places disponibles durant el mes de juliol, lleugerament per sota la mitjana espanyola (52,6%). No obstant això, localitats de la Costa Brava com Begur o Palafrugell van registrar algunes de les ocupacions més altes de tot l'Estat, per sobre el 80% en dies feiners i per sobre el 88% en caps de setmana.