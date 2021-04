La facturació del sector hoteler de Barcelona ha caigut un 95% des de l'inici de la pandèmia, el que equival a més de 2.100 milions. Actualment, només un 30% dels hotels estan oberts, amb caigudes de preus d'entre el 50% i el 60%, i un 90% dels treballadors del sector continua afectat per un ERTO. "Vivim principalment d'un turisme internacional que no pot arribar i, per tant, no podem treballar", ha lamentat el president del Gremi d'Hotels de Barcelona, Jordi Mestre.

L'entitat ha alertat d'una situació "dramàtica" i ha reclamat accelerar la vacunació davant un nombre de reserves "molt escàs", tant de cara al Mobile World Congress (MWC) com per l'estiu. Per fer front a la situació actual, el Gremi d'Hotels ha destacat la importància de factors "clau" com l'acceleració de la vacunació, la difusió de Barcelona com una destinació segura i la reactivació de fires i congressos.



En aquest sentit, Mestre ha defensat l'ampliació del recinte de Fira de Barcelona i ha assegurat que la institució és "cabdal" per a la recuperació del sector. Així mateix, el president del Gremi de Barcelona també ha defensat l'ampliació de l'Aeroport de Barcelona – El Prat, que ha de permetre "una millora importantíssima de les connexions".



El Gremi d'Hotels ha assegurat que la situació del sector continua sent "dramàtica". Actualment només hi ha 131 hotels oberts a la ciutat de Barcelona, un 30% del total, amb ocupacions "baixíssimes" d'entre un 10% i un 15%. Abans de la pandèmia, a finals d'abril hi havia prop de 60.000 persones dormint a la capital catalana, una xifra que se situa actualment al voltant de 2.000 pernoctacions.

El sector situa l'estiu com a "l'última oportunitat"

Els cinc primers mesos d'aquest any han estat "perduts" i el Gremi d'Hotels assegura que l'estiu "no pinta gens bé", sense mobilitat i amb un percentatge baix de persones vacunades. "Viure un estiu com l'any passat seria un desastre amb conseqüències nefastes pel sector", ha advertit Mestre.



El president del Gremi d'Hotels ha situat l'estiu com a "l'última oportunitat" del sector hoteler per "remuntar", tot i que ha reconegut que, per ara, les previsions són "molt complicades". De fet, les reserves per aquest període són "escasses" i comporten també molta inseguretat per la flexibilitat de les cancel·lacions.

En tot cas, el Gremi d'Hotels preveu que el nombre d'hotels oberts pugui augmentar fins al 50% a l'estiu. Alguns establiments preveuen obrir directament el 2022, tot i que l'entitat assegura que es tracta d'una xifra residual.