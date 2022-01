El Ministeri de Seguretat Social ha presentat una nova proposta per al sistema de cotització d'autònoms que planteja un sistema flexible de 13 trams que van des de menys de 600 euros al mes fins a més de 4.050 i la possibilitat de canviar fins a sis vegades l'any.

Dos de cada tres autònoms veurien reduïdes les cotitzacions respecte al sistema actual

El model estableix una quota mínima que ronda els 184 al mes per a aquells treballadors autònoms amb ingressos per sota dels 600 euros, alhora que estableix una màxima de 1.267 euros mensuals per a aquells que ingressin més de 4.050 euros. A la proposta es manté la tarifa plana i es focalitza en les persones amb rendiments inferiors a l'SMI per recolzar-les a l'inici de la seva activitat.



Les quotes són progressives en relació amb els rendiments dels treballadors autònoms. El Govern espanyol proposa nou anys de transició per a l'adaptació al sistema, encara que cada tres anys s'avaluaria la situació.



El Govern espanyol estima que dos de cada tres autònoms veurien reduïdes les cotitzacions respecte al sistema actual. Segons els càlculs de Seguretat Social, els autònoms d'ingressos més baixos pagarien fins a 1.300 euros menys a l'any, mentre que els que tenen beneficis entre 600 i 900 euros al mes, un col·lectiu molt nombrós, gairebé 600 euros a l'any.



La nova estructura s'ajusta a un sistema de cotització per ingressos reals que tracta de revertir un "sistema injust" en què els treballadors amb rendiments inferiors paguen una quota similar a la dels que tenen rendiments superiors.



La flexibilitat del nou sistema, segons l'Executiu, permetria que cada treballador adapti les seves cotitzacions en els moments de beneficis més alts i més baixos. D'aquesta manera, els que cotitzarien més i, en conseqüència, rebrien més prestacions, són en gran mesura societaris, que també es beneficien de més deduccions. La propera reunió per seguir amb el diàleg sobre el sistema de cotització serà dilluns que ve.