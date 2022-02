Economia Interior adjudica a Ferrovial la gestió del 112 per als propers dos anys amb possibilitat d'una pròrroga de dos més

L'adjudicació arriba en un moment de mobilitzacions de la plantilla, que reclama la internalització del servei. De fet, el Departament d'Interior ha posat en marxa una comissió per estudiar-la, però el canvi del model de gestió no arribaria mai abans del 2024. Segons els treballadors, l'actual contracte genera un sobrecost de 7 milions per a l'administració