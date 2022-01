Fa gairebé cinc mesos que els treballadors del servei telefònic d’emergències del 112 estan en vaga indefinida per reivindicar la internalització del servei i unes condicions laborals dignes, no només pels empleats, sinó també per la ciutadania, que necessita qualitat en una prestació considerada essencial. L’aturada, que registra uns serveis mínims del 85% per les característiques especials del servei, no està servint perquè la Generalitat atengui les peticions principals de la plantilla, formada per uns 220 empleats entre els centres de la Zona Franca de Barcelona i Reus (Baix Camp). "La solució està a les mans de l’Administració", apunta David Vilaplana, membre del comitè d’empresa de la seu barcelonina i també del comitè de vaga.



De moment, els treballadors han tingut un parell de reunions amb el Departament d’Interior. A les interlocucions, explica Vilaplana, no s’ha arribat a cap compromís sòlid per desencallar "els mínims que estem reclamant". De fet, Interior ha activat una Comissió d’Estudi per la internacionalització del servei, les conclusions de les quals han d’estar llestes durant aquest any. Tot i aquesta promesa, els treballadors consideren que el canvi de gestió, si finalment es produeix, no entrarà en vigor com a mínim fins a l’any 2024.

"Resulta inadmissible que un servei essencial regulat en l’àmbit europeu es porti a terme amb aquest estat de precarietat", lamenta Vilaplana. Els problemes del 112 es van iniciar el maig de 2021, quan Grupo Norte, l’empresa que gestionava el servei, va fer fallida. Atesa la urgència de trobar una alternativa en plena emergència sanitària, la Generalitat de Catalunya va portar a terme una licitació exprés, que es va entregar a l’empresa Ferrovial. El contracte es va posar en marxa el juny de l’any passat i finalitza aquest mes de març. Per aquest motiu, la Conselleria d’Interior ha tret de nou a licitació el servei per la gestió del servei telefònic d’emergències del 112 per un període de dos anys més. En aquest, s’ha inclòs una clàusula dins del plec de condicions, en la qual s’estableix un augment salarial del 9% circumscrit als plusos d’emergències i comandaments.

El sobrecost per no assumir el servei

El comitè d’empresa del 112 de Reus ha calculat, agafant com a base les dades públiques d’accés lliure, els costos salarials del servei del telèfon d’emergències. En aquest cas, els treballadors han comprovat que l’externalització del servei, amb una licitació prevista per dos anys, suposa un sobrecost de set milions d’euros. Aquest import sorgeix del cost del servei (abonat de forma directa pels contribuents a una empresa privada), però també de l’IVA que la Generalitat ha de pagar per la contractació (assumit de manera indirecta). Així, els treballadors han constatat que un 36,54% de la despesa pública que suposa mantenir l’estructura no s’invertirà en el servei.



David Vilaplana recorda que l’empresa que gestiona el 112, en aquests moments Ferrovial, només assumeix la designació d’un gerent i de la plantilla prestadora, però l’estructura general ja la té muntada la Generalitat. "Aquestes firmes intenten optimitzar al màxim els beneficis amb els mínims recursos possibles". La vaga indefinida, que s’està duent a terme des del passat mes d’agost, ha provocat només entre novembre i desembre més d’11.000 serveis perduts, segons assenyalen des del comitè d’empresa. "La vaga l’únic que ha fet és agreujar un problema estructural del servei", indica Vilaplana. En aquest sentit, afirma que la plantilla no disposa d’un conveni propi i s’ha de regir pel del sector dels call center.

Fins i tot amb uns serveis mínims del 85% durant l’aturada, la Inspecció de Treball ha determinat en una acta que Ferrovial va vulnerar el dret de vaga dels treballadors i treballadores durant les accions realitzades la passada revetlla de Sant Joan, una de les dates amb més càrrega de feina pel 112. Malgrat aquest requeriment de l’autoritat laboral, Vilaplana posa en dubte que la Generalitat apliqui les sancions pertinents pels incompliments de les condicions fixades a la licitació d’urgència que va endegar ella mateixa.

Sense concreció de dates

El Departament d’Interior admet la seva voluntat d’estudiar la internalització del servei, però no concreta data per a cap altra reunió. El Departament analitza la possibilitat de recollir una clàusula que penalitzi a l’empresa que gestioni el servei en cas de retards i impagaments en l’abonament de les nòmines. La Generalitat va oferir a la CUP el passat novembre la hipòtesi d’estudiar la internalització del 112, afegint la mesura a l’acord pressupostari amb els comuns. Així i tot, uns dies després va donar llum verda a una nova licitació, en la que el contracte extern del servei s’allarga com a mínim fins a l’any 2024.

Tot i comprometre's a estudiar la internalització del servei, el Govern ha validat prorrogar l'externalització fins el 2024

L’única certesa que ofereix el Govern és que el 2022 el dedicarà a elaborar un pla, en el qual avaluarà l’impacte que tindria la hipotètica internalització del servei, la seva dotació pressupostaria i els canvis legals necessaris per assumir la gestió directa. A l’acord amb els comuns figura que "en el cas que les conclusions d’aquesta avaluació determinin que la internalització fos viable econòmicament i comportés una millora tant de la qualitat del servei, com de les condicions laborals dels seus treballadors i treballadores, el Govern es compromet a fer-la efectiva". De moment, el més probable és que el servei l’assumeixi externament l’empresa que s’imposi a la licitació a partir del març com a mínim fins al 2024.