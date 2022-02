L'atur registrat a Catalunya trenca la dinàmica de deu mesos de baixada mensual i torna a pujar al gener amb 2.644 aturats més que al desembre, per l'efecte de la sisena onada, segons les dades publicades aquest dimarts pel Ministeri de Treball i Economia Social.

Hi ha 2.644 aturats més que al desembre

La comparativa anual, però, és positiva: hi ha 136.279 menys apuntats a les llistes dels serveis d'ocupació, una reducció rècord del 26,82%, després d'un final d'any 2020 marcat per les fortes restriccions dirigides a frenar l'expansió de la Covid-19 i del gener amb menys atur des del 2008 (282.897). Per altra banda, el nombre d'afiliats a la Seguretat Social cau per sota els 3,5 milions, 36.617 menys que al desembre i 135.623 més (+4,05%) que el desembre de l'any passat.



Així doncs, el gener es va tancar amb 62.800 treballadors més que fa dos anys, abans de l'esclat de la Covid.



El nombre de treballadors inclosos en expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO) per la Covid-19 s'han situat a Catalunya en els 26.312, el 0,7% dels afiliats. Suposen pràcticament una quarta part dels que hi ha al conjunt de l'Estat (116.821).