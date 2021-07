Economia rectifica i finalment avalarà les fiances del Tribunal de Comptes

El conseller d'Economia i Hisenda, Jaume Giró, ha anunciat que finalment el Govern avalarà els 5,4 milions d'euros de fiances que demana el Tribunal de Comptes a través de l'Institut Català de Finances (ICF). Al ple del Parlament, el conseller ha explicat que en les últimes hores els treballadors de l'ICF li han traslladat la seva disposició a activar aquesta via. Aquest dimarts, Giró l'havia descartat per no posar en risc els treballadors públics. "Han demanat que per ells no quedi i que intentem utilitzar la disposició addicional tal com està previst al decret llei. I això és el que farem", ha afegit. Giró també ha agraït la "generositat" dels treballadors públics.

Aquest dimecres venç el termini imposat pel Tribunal de Comptes per 34 exalts àrrecs de la Generalitat dels governs d'Artur Mas i de Carles Puigdemont per dipositar 5,4 milions d'euros en fiances per l'acció exterior de la Generalitat. El Govern va crear fa dues setmanes un fons governamental de 10 milions d'euros per evitar els embargaments, però davant la negativa de les entitats bancàries contactades a avalar-lo, la Generalitat havia descartat assumir-ho.

Aragonès es va mostrar disconforme amb la decisió d'Economia

La rectificació per part d’Economia arriba també després de fortes discrepàncies entre el Departament que dirigeix Jaume Giró i la presidència de la Generalitat. Segons fonts consultades per Públic, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, es va mostrar disconforme amb el fet que no s’activés el darrer article del decret de creació del fons de risc de 10 milions que contemplava l’opció de l’aval directe des de l’Institut Català de Finances en cas de no disposar de cap entitat bancària disposada a fer-ho.



Fonts del Departament de Presidència asseguren que "de nosaltres depenen els Serveis Jurídics de la Generalitat que han de garantir la viabilitat jurídica del decret. I així s’ha fet. El decret és totalment viable". Per la qual cosa aquestes fonts asseguren que "tot el decret és perfectament aplicable des del punt de vista jurídic, també el que fa referència a l’ICF". I apunten que si aquest dimarts no es va activar va ser una decisió d’Economia. Amb tot aquestes mateixes fonts es mostren satisfetes amb el fet que finalment s’avali als afectats per les fiances del Tribunal de Comptes.