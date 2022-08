Educació cedeix i ofereix reduir una hora lectiva a tots els docents però els sindicats per ara no desconvoquen la vaga

El Departament d’Educació ha acceptat reduir una hora lectiva a tots els docents a partir del mes de gener si hi ha acord per desconvocar les vagues previstes tot just arrencar el curs. Així s’ha plantejat en la reunió de mediació aquest dimecres al matí, tot i que els sindicats han explicat que de moment mantenen les vagues i aquest dijous, en una nova trobada, donaran una resposta. Reduir l'hora lectiva era la principal línia vermella que plantejaven els sindicats. D’aquesta forma, els docents tornarien a l’horari que tenien abans de les retallades, amb una hora lectiva menys.

Es tractava de la principal línia vermella dels sindicats

Inicialment, Educació va plantejar fer-ho de moment a Primària aquest curs i deixar la Secundària per al curs següent, però els sindicats no ho van acceptar i van mantenir les vagues, previstes per al 7 i el 28 de setembre. Ara, el Govern fa aquesta proposta després que l'Estat hagi incrementat el sostre de dèficit i això permeti destinar més recursos a la contractació de nous docents.



En sortir de la reunió, la portaveu del comitè de vaga, Iolanda Segura (USTEC), ha explicat que han d'estudiar la proposta d'Educació. Les entitats sindicals treballaran la proposta a nivell intern i aquest dijous, en una nova reunió entre les dues parts, donaran la seva resposta a la Conselleria.

Segura ha recordat en la seva declaració que la seva petició era que aquesta mesura s’apliqués des de l’1 de setembre i no l’1 de gener, com planteja Educació, i ha apuntat que fins que no hi hagi acord mantenen les vagues convocades.



A principis de juliol, i tot just acabat un curs que va acumular nou jornades de vaga en poc més de tres mesos, els sindicats van anunciar dues noves vagues contra les polítiques de l’actual conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray: el 7 de setembre, que és el primer dia de classe a Secundària, i el 28 del mateix mes. Es tracta d'una convocatòria unitària d'USTEC·STEs (IAC), CCOO, Intersindical-CSC, Professors de Secundària (aspepc·sps), UGT, CGT, i USOC.



Educació ho justifica amb l'increment del sostre de dèficit

Per la seva banda, la secretària general d’Educació, Patrícia Gomà, ha dit que estan "molt esperançats" amb la nova proposta que han plantejat als sindicats. "Jo crec que serà molt difícil que hi hagi un 'no'", ha opinat Gomà després de la reunió. "Hem vist que és una proposta que han acollit bé els sindicats, pensem que pot anar bé. Tenim moltes ganes d’iniciar el curs amb normalitat", ha afegit.

La mesura implica la contractació de centenars de mestres

Gomà ha recordat que la reducció de l’hora lectiva en totes les etapes era el que sempre s’havia assenyalat des dels sindicats com la seva "línia vermella". Ha explicat que hi ha una "finestra d’oportunitat" per poder-ho aplicar a partir de l’1 de gener, ja que el Govern espanyol ha autoritzat l’increment del sostre de dèficit per al 2023.



La número 2 del Departament també ha aclarit que l’increment del sostre de dèficit s’aplica tant si s’aproven els pressupostos com si hi ha pròrroga pressupostària. La reducció d’una hora lectiva en la jornada dels docents implica la contractació de centenars de mestres.