Educació estudia fer tests massius entre docents i professionals del sector després de Nadal

El conseller d'Educació, Josep Bargalló, ha explicat que estan estudiant fer tests massius entre els docents i la resta de professionals del sector educatiu després de Nadal. El conseller ha afirmat que fa temps que estudien aquesta mesura arran de les recomanacions de les autoritats sanitàries, i que ha recordat que també prioritzen i situen aquest col·lectiu com a essencials en la fase 2 de vacunació,, segons ha dit a TV3. Bargalló ha defensat que les escoles s'han mostrat "segures" durant el primer trimestre i que el tancament total de les escoles no ha estat mai sobre la taula des de l'inici de curs. D'altra banda, ha assegurat que l'absentisme ha estat d'un 2,4% de mitjana, quan el curs passat per aquestes dates era del 2%.

Tot i defensar que hi ha la "màxima seguretat possible", ha afirmat que estan "constantment" estudiant més mesures per aplicar i ha assegurat que algunes d'aquestes s'aplicaran al tornar de les vacances de Nadal. Entre aquestes ha situat els cribratges massius entre els professionals de l'educació.



Pel que fa a les automostres que s'havien d'aplicar a secundària, ha afirmat que encara no s'han fet i que es faran "en algun moment" quan ho diguin les autoritats sanitàries. En tot cas, ha indicat que "es farà a través de la presència sempre d'algun tipus de personal sanitari que acompanyarà el professorat".

Absentisme "no significatiu"

Bargalló ha explicat també que el primer trimestre acabarà amb una mitjana d'absentisme del 2,4%, 0,4 punts percentuals més que en el mateix període del curs anterior. Davant d'aquestes xifres, ha valorat que l'absentisme és "gairebé no significatiu".



Entre les famílies que no porten els fills a l'escola, ha afirmat que hi ha un col·lectiu de "pares i mares catastrofistes" que creuen que hi ha poques mesures, i un altre de "negacionistes", que no volen mesures de seguretat.



50.000 connectivitats repartides

Davant les crítiques per la no arribada de les connectivitat i els dispositius, ha volgut treure pit afirmant que Catalunya és la única comunitat que ha comprat dispositius i connectivitats "per a tots" els docents i alumnes d'ESO, Batxillerat i FP. Pel que fa a les xifres, ha concretat que s'han comprat 92.000 connectivitats i que se n'havien entregat ja gairebé unes 50.000. També 90.000 ordinadors per al professorat, dels que han arribat 55.00 i ja s'han començat a repartir. Per últim, s'han comprat 225.000 dispositius per als alumnes i han arribat uns 20.000, que ha afirmat que també s'estan repartint ja.



Ha afegit que el govern espanyol els ha comunicat que els 30.000 compromesos amb Catalunya, arribaran a l'abril. "Els nostres arribaran abans", ha manifestat.



Sobre com s'avaluarà el pas de secundària, ha afirmat que s'està treballant en com es farà però ha apuntat que cal tenir en compte que el sistema ha canviat. En aquest sentit, ha dit que s'ha d'entendre que es pugui aprovar el batxillerat amb alguna assignatura suspesa perquè s'ha d'analitzar l'escola tenint en compte el model actual on el que prima és l'"avaluació conjunta". "L'avaluació és diferent del que era l'avaluació de quan nosaltres estudiàvem", ha afegit.

La Llei Celaá per no mantenir el concert a les que segreguen per sexe

Per últim, ha afirmat que Educació aplicarà la Llei Celaá un cop estigui aprovada pel Congrés i el Senat i això permetrà retirar el concert a les escoles que segreguen per sexe, independentment de la resolució judicial que accepta les cautelars en contra de la decisió del Departament. "La Llei Celaá ens dona la raó", ha dit.